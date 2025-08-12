Felipe Vizeu tiene 28 años y es del gusto del área deportiva de Sporting Cristal para ser el delantero que buscan para este Clausura. (FOTO: Clube do Remo).
“El Clube do Remo informa que el delantero Felipe Vizeu no forma más parte de la plantilla azulina para lo que resta de la Serie B del Campeonato Brasileño. El jugador firmó la rescisión de común acuerdo. Vizeu llegó esta temporada al Remo, donde disputó 26 partidos, marcó tres goles y dio dos asistencias. Le deseamos éxito en sus próximos retos profesionales”, publicó Remo sobre Felipe Vizeu, próximo ‘9′ celeste.

Más información en breve...

