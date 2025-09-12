Después de tres semanas de preparación por el receso de la Liga 1, Alianza Lima afrontará una semana clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. A los dirigidos por Néstor Gorosito se les avecina un calendario apretado y de mucha exigencia, por lo que no tienen margen de error si quieren salir airosos y seguir festejando con su gente.

La primera parada de los íntimos será este sábado frente a Deportivo Garcilaso (7:00 p.m.), cruce clave por la jornada 8 del segundo certamen del campeonato local. La obligación para los de ‘Pipo’ será ganar a como dé lugar, pues si pierden o empatan en Matute, numéricamente podrían despedirse de sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por el título nacional.

Luego del choque con los cusqueños, el plantel descansará el domingo y retomará los entrenamientos el lunes 15 de septiembre. Si bien Alianza Lima tenía programado el compromiso frente a Los Chankas en Andahuaylas para el martes 16, solicitaron a la Liga Profesional de Fútbol (LPF) su respectiva reprogramación ya que solo dos días después enfrentarán a la Universidad de Chile.

La LPF debería responder este pedido de manera positiva, pues el reglamento le da la derecha a los blanquiazules: la norma dice que un club puede solicitar la reprogramación de su partido, siempre y cuando haya alcanzado los cuartos de final de algún torneo internacional; y precisamente eso pasó con ellos, ya que se instalaron entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a la Universidad Católica de Ecuador. (Foto: Alianza Lima)

El duelo con Los Chankas se programaría para la primera semana de noviembre, según pudo conocer Depor. Así pues, Alianza Lima tendrá el camino libre para reponer energías, no desgastar a sus jugadores y quedar listos para el enfrentamiento de ida con la Universidad de Chile, pactado para el jueves 18 desde las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los días previos al choque con el ‘Romántico Viajero’ serán cruciales. Además de vencer a Deportivo Garcilaso este fin de semana, la mayor preocupación para Néstor Gorosito será acabar el encuentro sin ningún lesionado y contar con su plantel completo para la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con eso definido, ‘Pipo’ empezará a bosquejar la alineación que parará el jueves en Matute.

Un detalle a considerar es que posiblemente Carlos Zambrano y Renzo Garcés no jueguen contra el ‘Rico Garci’, pues el comando técnico los quiere al 100 % frente a los chilenos, considerando, además, que llegan de un desgaste importante después de haber sido titulares en el último partido de la Selección Peruana ante Paraguay.

Hasta la fecha, Alianza Lima ha disputado 16 partidos internacionales en la temporada 2025. (Foto: AFP)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Luego de varios días de incertidumbre por conocer la decisión de la CONMEBOL, Alianza Lima y Universidad de Chile se verán las caras la próxima semana, en el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

