Boca vs. Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 21 de noviembre en una nueva edición de la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título continental. El compromiso promete emociones, con dos históricos del fútbol sudamericano que intentarán cerrar la temporada con una consagración internacional.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a esta definición con la ilusión de volver a levantar un trofeo internacional después de 18 años. Boca Juniors buscará aprovechar el buen momento que atraviesa y trasladar su rendimiento a una final en la que tendrá la oportunidad de conquistar su tercera Copa Sudamericana, luego de sus títulos en 2004 y 2005.

En cuanto a su actualidad, el cuadro xeneize consiguió su clasificación a la final tras superar a Vasco da Gama en las semifinales. Además, llega motivado después de conseguir una victoria por 3-0 frente a Banfield, resultado que le permitió avanzar a la final de la Copa Argentina. El entrenador argentino buscará mantener la base del equipo que viene respondiendo en los últimos compromisos.

Por su parte, Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, afrontará este encuentro con el objetivo de conseguir su primer título de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño intentará dejar atrás las finales continentales que perdió en 2024 y 2025, además de cortar una racha de siete partidos consecutivos sin conseguir victorias en todas las competiciones.

Sin embargo, el equipo brasileño tendrá algunas complicaciones para conformar su once titular. Alan Franco no estará disponible debido a la expulsión que sufrió en el partido de vuelta de las semifinales frente a Montevideo City Torque. Asimismo, futbolistas como Lyanco, Víctor Hugo, Maycon, Alan Minda y Reinier arrastran problemas físicos y serán evaluados por el comando técnico.

En cuanto al posible once de Boca Juniors, Álvaro Montero sería el encargado de custodiar el arco, con Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la línea defensiva. En el mediocampo aparecerían Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, mientras que Sebastián Villa y Miguel Merentiel integrarían el frente de ataque junto a Tomás Aranda o Alan Velasco, quienes disputan un lugar en la oncena.

Por el lado de Atlético Mineiro, Éverson estaría bajo los tres palos, acompañado por Natanael, Vitão, Lyanco y Renan Lodi en defensa. Kevin Castaño, Maycon y Fred ocuparían el mediocampo, mientras que Tomás Cuello y Bernard aparecerían como opciones ofensivas junto a Mateo Cassierra, quien sería la principal referencia del conjunto brasileño para buscar el gol.

TE PUEDE INTERESAR