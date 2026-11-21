Copa Sudamericana
Boca vs. Atlético Mineiro EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis ESPN, DIRECTV y Disney Plus
Boca vs. Atlético Mineiro juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:30 p.m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la final de la Copa Sudamericana. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía ESPN, DIRECTV y Disney Plus.
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UNA BAJA IMPORTANTE EN EL GALO. Atlético Mineiro no podrá contar con Alan Franco, quien quedó fuera de la final por suspensión tras su expulsión en las semifinales.