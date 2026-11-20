En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Boca vs. River se enfrentarán por la gran final de la Copa Sudamericana 2026, pactado para este sábado 21 de noviembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan a este partido, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizan la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El elenco argentino busca cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales tras caer desde la fase de grupos de la Libertadores y dejar en el camino a O’Higgins, Deportivo Recoleta, São Paulo y Vasco da Gama. Por su parte, el conjunto brasileño afronta su tercera definición continental consecutiva con la urgencia de romper su mala racha tras perder cuatro de sus últimas cinco finales, incluyendo la edición pasada de este mismo certamen.

En el plano futbolístico, Boca llega revitalizado bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena. Para esta cita decisiva, el entrenador argentino cuenta con la totalidad de su plantilla a disposición tras las recuperaciones de Lautaro Blanco, Milton Delgado y Rodrigo Battaglia. La única incógnita pasa por definir al tercer integrante del tridente ofensivo entre Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores.

Las esperanzas de Boca recaen en la jerarquía de un mediocampo liderado por Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, junto con la seguridad de Álvaro Montero bajo los tres palos y la firmeza de una zaga central consolidada con Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera. En ofensiva, el desequilibrio por banda de Sebastián Villa y la eficacia goleadora del uruguayo Miguel Merentiel —quien suma cuatro tantos en ocho presentaciones en esta copa— representan las principales amenazas.

Por su parte, el Atlético Mineiro dirigido por el argentino Eduardo Domínguez arriba a Colombia tras liderar su grupo y superar llaves muy cerradas ante RB Bragantino, Santos (por penales) y Montevideo City Torque. Sin embargo, el ‘Galo’ presenta un panorama médico complejo: tiene confirmada la sensible baja por suspensión del mediocampista ecuatoriano Alan Franco y mantiene entre algodones a piezas habituales como Lyanco, Maycon, Victor Hugo y Reinier.

Pese a las dudas físicas, el cuadro de Belo Horizonte dispone de una plantilla con amplio recorrido internacional encabezada por el experimentado portero y capitán Éverson, el lateral izquierdo Renan Lodi y el volante colombiano Kevin Castaño. En ataque, se sostiene en el desequilibrio del argentino Tomás Cuello, el olfato goleador del colombiano Mateo Cassierra y la vigencia de Bernard, máximo artillero del equipo en el torneo con cinco anotaciones.

El compromiso será dirigido por el árbitro uruguayo Andrés Matonte y contará con un marco imponente en territorio colombiano, donde se espera el respaldo de más de 40 mil hinchas xeneizes en las tribunas. Más allá de levantar el trofeo, el ganador asegurará su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y obtendrá el boleto para disputar la próxima Recopa Sudamericana.

Boca vs. Atlético Mineiro se enfrentan por la final de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Boca vs. Atlético Mineiro?

El partido entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, por la gran final de la Copa Sudamericana 2026, será transmitido por ESPN y Disney Plus Premium para Perú y otros países de Sudamérica. En Argentina, la definición podrá verse a través de Telefe, Fox Sports y Disney Plus Premium, mientras que en Brasil estará disponible por TV Globo, ESPN y Paramount+.

¿Cómo ver Boca vs. Atlético Mineiro por internet?

Para ver el partido entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por internet, los aficionados de Perú y el resto de Sudamérica podrán acceder a Disney Plus Premium, plataforma que requiere una suscripción activa. En Argentina, el encuentro también estará disponible de forma gratuita a través de MiTelefe y Pluto TV, además de las aplicaciones de Flow, DGO y Telecentro Play para clientes de cable.

¿Dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro por cable y streaming?

La final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro podrá seguirse por ESPN en Perú (y por Telefe en señal abierta o Fox Sports en cable en Argentina), mientras que la transmisión por streaming estará disponible mediante Disney Plus Premium. Asimismo, plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play ofrecerán alternativas para verlo en vivo por internet.

¿A qué hora juegan Boca vs. Atlético Mineiro?

El partido entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro está programado para este sábado 28 de noviembre, desde las 5:30 p.m. (hora peruana). En Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile comenzará a las 7:30 p.m.; en Bolivia y Venezuela, a las 6:30 p.m.; mientras que en Colombia y Ecuador también arrancará a las 5:30 p.m. Por su parte, en México el encuentro iniciará a las 4:30 p.m.

¿Dónde juegan Boca vs. Atlético Mineiro?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. El histórico recinto colombiano será escenario de la final única de la Copa Sudamericana 2026, donde el conjunto argentino y el cuadro brasileño buscarán alzarse con la gloria.

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