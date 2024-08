Desde el estadio Nabi Abi Chedid, Bragantino vs. Corinthians se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. El duelo se disputará este martes 13 de agosto, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Ambas escuadras buscarán la ventaja en el partido de ida, para llegar como favoritos a la vuelta. Los locales llegan tras superar el play-off, mientras que los de Avellaneda fueron líderes en la fase de grupos. La transmisión del partido estará a cargo para toda América Latina por ESPN 5, y también estará disponible en streaming a través de Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV o Pelota Libre, señales pirata. No te pierdas todos los detalles del partido y minuto a minuto en la web de Depor.

Bragantino se prepara para medirse ante Corinthians. (Video: Bragantino)