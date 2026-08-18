Franclim Carvalho no es más entrenador del Botafogo, rival de Cienciano en el choque de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. El técnico portugués de 39 años fue destituido este martes, después de una serie de malos resultados, a 48 horas de la revancha ante el Cienciano y el duro reto de remontar el 6-1 de la ida en Cusco. La presión sobre el entrenador aumentó la semana pasada tras esa aplastante derrota que se sumó a la caída por 1-0 ante Vitória por el Brasileirao.

El técnico portugués llegó a Botafogo en abril, sucediendo al argentino Martín Anselmi. Franclim Carvalho ya había trabajado en el club de Río de Janeiro en 2024, como asistente de Artur Jorge durante las campañas en las que el equipo se proclamó campeón del Campeonato de Brasil y de la Copa Libertadores. En los últimos cuatro meses, Carvalho dirigió al Botafogo en 22 partidos: 10 victorias, siete empates y cinco derrotas. Antes del parón mundialista, el club de Río de Janeiro fue eliminado en la Copa de Brasil por el Chapecoense.

Tras la publicación oficial en las redes del club, Botafogo anunció oficialmente la salida del entrenador y confirmó que Rodrigo Bellão, procedente del equipo sub-20, dirigirá al equipo en la Copa Sudamericana ante Cienciano. De momento, hay nombres para suceder a Carvalho luego de la serie ante el ‘Papá’: Tité, Renato Gaúcho y Luis Zubeldía suenan en la prensa brasileña como su sucesor.

Botafogo sufrió su segunda derrota al 'hilo' tras perder el fin de semana ante Vitória (1-0) por el Brasileirao. (Foto: Botafogo)

Comunicado de Botafogo

“Botafogo informa que Franclim Carvalho deja de ser el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada este martes (18). Los asistentes Luís Felipe y Mauro Moderno, el preparador físico Fábio Monteiro y el entrenador de porteros Ricardo Matos también abandonan el club. Botafogo agradece a Franclim y a los demás profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuros proyectos.

Rodrigo Bellão, actual entrenador de la selección Sub-20, asumirá el cargo de forma interina y estará al frente del equipo en el próximo partido, contra Cienciano, correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

Además, Botafogo reestructurará su cuerpo técnico permanente. Paulo Bonamigo, un profesional con amplia experiencia en el fútbol brasileño que dirigió a Botafogo en 2004, asumirá el cargo de Coordinador Técnico. Ronaldo Torres, preparador físico con una exitosa trayectoria en el fútbol brasileño, incluyendo la consecución del Campeonato Brasileño con el Botafogo en 1995 y el Fluminense en 2010, será el responsable de la preparación física.

Marcelo Salles, conocido como “Fera”, un profesional que comenzó su carrera en el Botafogo y que cuenta con experiencia como entrenador asistente en importantes clubes de fútbol brasileños, asume el cargo de entrenador asistente permanente en el Club. Los nuevos profesionales se unen a Rodrigo Bellão y al resto del cuerpo técnico para preparar al equipo".

Cienciano buscará sellar su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana este jueves en Brasil. (Foto: Cienciano)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano vs. Botafogo se enfrentan este jueves 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nilton Santos, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Botafogo?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Botafogo, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV y en su servicio de streaming vía DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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