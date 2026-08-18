Universitario de Deportes continúa reforzando a su columna vertebral de cara a los próximos años. Luego de sellar la permanencia de Alex Valera por las siguientes tres campañas, la administración merengue también logró asegurar la renovación de Andy Polo hasta finales de la temporada 2029. Con este acuerdo, el carrilero por derecha reafirma su compromiso con la institución de Ate, extendiendo un vínculo que garantiza jerarquía y despliegue por la banda.

La decisión de ampliar el contrato de la ‘Joya’ responde a una estrategia clara de la directiva y del comando técnico para preservar la base del plantel. A sus 31 años, Polo atraviesa un buen momento futbolístico, habiéndose transformado en una de las piezas indispensables dentro del esquema táctico del equipo. Su permanencia permite mantener la identidad y la intensidad que han caracterizado al elenco crema en el torneo local.

El carrilero sigue los pasos del delantero Alex Valera, quien recientemente firmó su extensión contractual también hasta 2029. La dirigencia estudiantil aceleró las negociaciones con ambos futbolistas, según información del periodista Gustavo Peralta, para evitar la incertidumbre sobre la finalización de sus vínculos anteriores. Con estos dos movimientos estratégicos, la ‘U’ retiene a dos de sus activos más cotizados y referentes de vestuario.

El rendimiento de Andy Polo en el carril derecho ha sido determinante en las últimas temporadas. Su capacidad para generar amplitud, asistir a los delanteros y realizar transiciones rápidas lo ha colocado como uno de los jugadores más influyentes en el certamen local. Además, su experiencia acumulada en el exterior y en la Selección Peruana aportan una cuota de liderazgo en el vestuario.

Además del compromiso deportivo, las tratativas contemplaron una mejora salarial, así como la actualización de sus condiciones contractuales. Aunque durante los últimos mercados de pases el jugador despertó interés en clubes del extranjero, la prioridad de ambas partes siempre fue darle continuidad al proyecto futbolístico en Ate. La firma en los próximos días representará un esfuerzo económico importante por parte del club para blindar a una de sus principales figuras y capitán del equipo.

Con la permanencia garantizada de Polo y Valera hasta 2029, la administración de Universitario enfoca ahora sus esfuerzos en la renovación de otros elementos clave del primer equipo, como el mediocampista Jairo Concha. La hinchada crema celebra este anuncio, que otorga estabilidad al proyecto institucional y confirma la ambición del club por mantenerse en la cima del fútbol peruano y competir de igual a igual en la Copa Libertadores.

Andy Polo volvió a la 'U' en 2021 tras su paso por Portland Timbers de la MLS. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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