En medio del Torneo Clausura, a puertas de disputarse al sexta jornada, se pudo conocer que hay un futbolista que podría llegar a Alianza Lima en los próximos días. Según informaron en el programa Modo Fútbol, Fernando Pacheco tiene negociaciones avanzadas con el conjunto íntimo y todo podría definirse muy pronto, por lo que, de darse, sería un arma ofensiva más para el plantel que dirige Pablo Guede.

Recordemos que Fernando Pacheco quedó como agente libre luego de rescindir su contrato con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, club de la Primera División de Israel en el que estuvo desde inicios de este 2026, pero donde no pido marcar goles en 11 partidos disputados. En Alianza Lima vieron una buena oportunidad al contactarlo, ya que al estar sin vínculo con algún equipo, las tratativas fueron más fáciles de llevar a cabo.

Hay que precisar que, si bien el libro de pases de la Liga 1 se cerró el pasado 11 de agosto, los clubes todavía pueden inscribir futbolistas que lleguen libres hasta la jornada 12 del Torneo Clausura. Como el campeonato recién va a entrar a su sexta fecha, en la institución victoriana todavía tienen tiempo para concretar el fichaje de Pacheco.

Fernando Pacheco jugó por última vez en el fútbol peruano durante la temporada 2025, cuando aún pertenecía a Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Estas conversaciones se daban en medio del revuelo que generó la confirmación de que Kevin Quevedo no volvería a ser tomado en cuenta por el comando técnico, una información que fue refrendado por el propio Pablo Guede en su última conferencia de prensa, luego del 1-0 sobre UTC en Matute. Con un hombre menos en ataque, en La Victoria fueron en busca de una pieza que pudiera encajar en esa posición.

De concretarse la llegada de Fernando Pacheco a Alianza Lima, Guede sumará a un hombre más que puede jugar por fuera o como segundo delantero, entendiendo que su rol será más secundario a raíz de la titularidad de piezas como Eryc Castillo o Federico Girotti; hasta el mismo Paolo Guerrero, pues si bien fue suplente ante UTC, sigue estando dentro de los hombres claves para el entrenador argentino.

Esto también significaría el retorno del cañetano al fútbol peruano, luego de su salida de Sporting Cristal a finales del 2025 para luego marcharse a Israel, donde terminó coincidiendo con Adrián Ugarriza en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona. En su último año en el conjunto cervecero, ‘Fer’ marcó dos goles y sirvió dos asistencias.

Pablo Guede podría sumar una pieza en ataque si se concreta el fichaje de Fernando Pacheco. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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