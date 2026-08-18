A pesar que habían dudas sobre la localía del partido entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II, e incluso se hablaba de que iban a jugar en el Mansiche de Trujillo, Depor pudo confirmar el estadio dónde se va a disputar este duelo por la fecha 8 del Torneo Clausura. El encuentro entre el cuadro ‘papal’ contra los blanquiazules será en el Complejo Deportivo de Juan Pablo II de Chongoyape. “Sí, confirmado. Hicimos todos los esfuerzos”, nos confirmó Jaime López-Chau, subgerente general de Juan Pablo II.

“El año pasado ya habíamos tratado, y este año también, pero hubo autorizaciones que no se nos daban, y con algunas medidas extra que pudimos tomar se pudo considerar. Era es un tema más de la policía y de la prefectura, que ya escapa de nosotros, lo hemos tramitado y nos dieron por fin la autorización, sobre todo por el tema policial. No queremos que se repita lo que ocurrió con Boys el año pasado, vinieron pocos hinchas del Boys, pero aún así la policía de Chongoyape no se dio abasto para controlarlos y causaron destrozos en el pueblo”, agregó el directivo.

De hecho, hay una serie de mejores que el campo del Complejo Deportivo Juan Pablo II va a sufrir en los próximos días, así como el mejoramiento de las vías para que los hinchas pueden llegar a la sede. Eso sí, se prevee que el precio de las entradas sea alto para ese compromiso, programado para el domingo 6 de setiembre a las 3:45 p.m.

“Para serte sincero, todo es un tema de oferta y demanda, porque nosotros tenemos menos espacio, y eso implica que los precios van a estar más caros. Nosotros creemos que podemos tentar la clasificación a un torneo internacional, y queremos aprovechar que estamos en una zona como Chiclayo, que no tiene fútbol profesional, y cuando hemos jugado con Sporting Cristal aquí, el estadio estuvo lleno”, agregó López Chau.

Juan Pablo II espera escapar de la zona de descenso y alcanzar un cupo a un torneo internacional. (Foto: GEC)

Por otro lado, el directivo aseguró que tiene dos planes sobre su localía. “Nosotros tenemos dos planes. De hecho, ampliar el estadio es uno de ellos, pues salvo contra Alianza, Cristal, Universitario y Melgar, el aforo normal de un partido de Liga 1 termina siendo bastante bajo. Entonces, ahorita nosotros tenemos una capacidad de 5 mil espectadores y sí hemos considerado ampliarlo, pero solo un poco, porque todavía no llegamos a tener aforo full, salvo partidos de una envergadura mayor”, apuntó.

En ese sentido, López Chau también reveló que ‘recuperar’ el Estadio Elías Aguirre de Chiclayo es otra de sus posibilidades. “Nosotros desde el año pasado estuvimos trabajando e impulsando la recuperación del estadio de Chiclayo. Creo que sería importante también para nosotros llevarle fútbol profesional a la gente de Chiclayo, que lamentablemente se ha perdido. Realmente ya lo estamos viendo con bastante anticipación”, complementó.

Eso sí, tendrían que esperar el permiso de otras autoridades. “Yo creería que para el próximo año debería estar (el estadio de Chiclayo), pero como aquí hay no solamente temas de remodelación, sino hay temas que exceden el tema deportivo realmente, no sabría decirte. El estadio estuvo planificado muchos años anteriores, pero no avanzó nada”, finalizó.

Juan Pablo Goicochea es el último refuerzo confirmado de Juan Pablo II. (Foto: FPF)

¿Cuándo volverá a jugar Juan Pablo II?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Cusco FC, Juan Pablo II volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 22 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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