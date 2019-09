No hay 'Pulga' mala: Rodríguez anota el 1-2 de Colón ante Mineiro y por ahora hay penales por la Sudamericana [VIDEO]

No lo den por muerto nunca. Cuando parecía que en su casa y ante su gente, el 'Galo' conseguía el pase a la final de la Copa Sudamericana 2019, apareció el 'Pulga' Rodríguez para cambiar un penal por gol y marcar el 1-2 de Colón ante Atlético Mineiro y así igualar la serie por las semifinales en el torneo.



Una falta en el área contra Elías no dejó lugar a dudas al juez del partido, que señaló la pena máxima, que tampoco dio lugar a reclamos por parte de los brasileños.



Y frente al balón se paró el experimentado jugador Luis Miguel Rodríguez, con sus 34 años, y su gran personalidad, para cambiarle de palo el remate al portero y así decretar que, a los 82 minutos, hay penales para definir al rival de Independiente del Valle en Asunción.

El 'Pulga' Rodríguez anota el 1-2 de Colón ante Mineiro y por ahora hay penales por la Sudamericana. (Video: DirecTV)

LA PREVIA DEL PARTIDO.

Atlético Mineiro puede avanzar a la final de la Copa Sudamericana con una victoria por la mínima o por más de dos goles de diferencia en caso de que los argentinos anoten. Cualquier otro resultado que no sea el triunfo los dejará fuera de carrera al 'Galo'.



No obstante los ánimos de la afición están por los suelos luego de la derrota (1-0) que el equipo mineiro sufrió frente al Avaí el lunes por el Brasileirao.



No ocurre lo mismo con los dirigidos por el técnico Pablo Lavallén, pues en Colón ronda la confianza luego de derrotar a los brasileños.

