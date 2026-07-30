Boca Juniors y O’Higgins se juegan el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 este jueves 30 de julio en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua. No te pierdas la transmisión de Boca Juniors vs. O’Higgins vía DIRECTV EN VIVO, a partir de las 21:30 horas Argentina, por la vuelta de los playoff del torneo . Con la ventaja del 1-0 de la ida en La Bombonera, los Xeneizes quieren meterse entre los 32 mejores del certamen, pero al frente tendrá al “Capo de Provincia” que buscará hacer historia en lo que será uno de los partidos más importante de su historia.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Dónde ver el partido Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Boca Juniors vs. O’Higgins por la ronda de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Boca Juniors vs. O’Higgins por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 11 de julio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Boca Juniors vs. O’Higgins por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Boca Juniors vs. O’Higgins’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

El vibrante choque entre Boca Juniors y O'Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026. Siga la cobertura por canales tradicionales de fútbol TV mediante ESPN en vivo y a través del servicio de Disney Plus Premium online. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor

Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves, 30 de julio de 2026

Jueves, 30 de julio de 2026 Horario: 21:30 horas Argentina / 19:30 horas Perú y Colombia

21:30 horas Argentina / 19:30 horas Perú y Colombia Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

DGo Lugar: Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, O’Higgins (Chile)

Boca vs. O'Higgins chocan este jueves 30 de julio. (Video: Boca Juniors)