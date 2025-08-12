Alianza Lima vs. U. Católica se miden en el compromiso válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Alejandro Villanueva. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, debes conectarte a la señal de ESPN, señal disponible en las parrillas de DIRECTV y Movistar TV, además de su versión en streaming en la plataforma virtual Disney Plus, así como también en DGo.

Alianza Lima viene de haber eliminado a Gremio en la ronda de playoffs, tras imponerse 2-0 de local e igualar 1-1 de visita. En la Liga 1, no pierde hace cuatro partidos y llega motivado. Gianfranco Chávez, su última incorporación en la defensa, podría debutar en la Copa Sudamericana.

Por otro lado, U. Católica clasificó a esta instancia como líder del grupo B, superando a Cerro Largo de Uruguay, Vitória de Brasil y Defensa y Justicia de Argentina. Eso sí, viene ‘tocado’ por la baja de su goleador panameño Ismael Díaz, quien fue transferido al León de México.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. U. Católica en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Sudamericana, por lo que el Alianza Lima vs. U. Católica podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. U. Católica en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Alianza Lima vs. U. Católica, por la ida de octavos de final la Copa Sudamericana, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. U. Católica en España?

En España, el compromiso entre Alianza Lima vs. U. Católica puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Sudamericana hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. U. Católica en Internet?

Para ver el partido Alianza Lima vs. U. Católica por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus o DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

