Después de la pausa por la Copa América, regresan los emocionantes enfrentamientos de la Copa Sudamericana 2024. Este jueves 18 de julio, Liga de Quito se medirá contra Always Ready en los dieciseisavos de final. El partido de ida promete ser un enfrentamiento intenso entre dos equipos que buscan asegurar su pase a los octavos. Los ‘Albos’, actuales campeones del torneo, deberán enfrentarse a un sorprendente conjunto boliviano que ha dado la campanada este año con victorias sobre varios cuadros reconocidos. A continuación, la hora del partido, los canales de transmisión y más detalles importantes.

Always Ready, compuesto por jóvenes promesas y con la misión de sorprender al Rey de Copas de Ecuador —campeón en 2009 y 2023 de la Sudamericana— se medirá por primera vez en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Los ‘Albirrojos’ buscarán desafiar al fuerte cuadro norteño en su propio terreno.

Liga de Quito, por otro lado, llegará con un plantel experimentado y decidido a defender el título que conquistaron el año pasado. Luego de ser eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras atravesaban una fase de transición, los ‘universitarios’ están listos para demostrar su fortaleza.

Las reestructuraciones en la gestión y en el rendimiento de LDU, que también ganó la Liga Pro de Ecuador en 2023, cobraron factura durante el primer semestre. Bajo la dirección del técnico español Josep Alcácer, los pobres resultados resultantes de estos cambios llevaron a su salida del equipo. En su lugar llegó Pablo Sánchez.

El conjunto que triunfó en el torneo doméstico y la Sudamericana ha retenido la mayor parte de su plantilla, con algunas adiciones estratégicas. Entre los nuevos jugadores figuran el defensa uruguayo Gian Franco Allala, el volante chileno Fernando Cornejo, el argentino Andrés Zanini, el boliviano Gabriel Villamil, los ecuatorianos Luis Estupiñán y Michael Estrada, así como el paraguayo Alex Arce.

Finalmente, Always se apoyará en la experiencia de jugadores como el portero venezolano Alain Baroja, de 34 años, titular indiscutible este año, y los ecuatorianos Luis Caicedo y José Carabalí, además del delantero brasileño Wesley da Silva. El resto de los jugadores titulares, con una edad promedio de 22 años, son parte de un proyecto en el que los directivos están trabajando para fortalecer bajo la dirección del técnico colombiano Flabio Torres.

¿En qué canal ver Liga de Quito vs Always Ready?

El encuentro de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2024 entre Liga de Quito vs Always Ready promete ser un duelo intenso de principio a fin. Para quienes deseen ver el partido, será transmitido en toda América Latina por ESPN, y también estará disponible en streaming a través de Disney Plus y Star Plus.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs Always Ready?

El partido de ida entre Liga de Quito vs Always Ready se llevará a cabo este jueves 18 de julio, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Es importante recalcar que el horario puede variar según el país donde te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p.m., en Chile y Paraguay a las 8:30 p.m., y en Argentina y Uruguay a las 9:30 p.m. Recuerda que en Depor podrás ver todas las incidencias de este emocionante partido.

¿Dónde jugarán Liga de Quito vs Always Ready?

El partido entre Independiente del Valle y Boca Juniors por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2024 se llevará a cabo en el estadio Rodrio Paz Delgado de Quito (Ecuador).





