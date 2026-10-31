En el La Bombonera, Boca vs. River se enfrentarán por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026, pactado para este domingo 1 de noviembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan a este partido, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

El fútbol argentino se prepara para una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Ambos equipos llegan después de conseguir victorias importantes en el Torneo Clausura 2026, aunque atraviesan realidades distintas.

Mientras los ‘Xeneizes’ buscan consolidar su buen momento y mantenerse en lo más alto de la tabla anual, los ‘Millonarios’ necesitan seguir sumando para asegurar su clasificación a los play-offs y acercarse a los puestos de Copa Libertadores.

Boca llega con la confianza por todo lo alto. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de derrotar por 1-0 a Independiente en Avellaneda, gracias a un gol de Facundo Herrera en los minutos finales. Con ese resultado, alcanzó los 27 puntos en la Zona A del Clausura y se mantiene entre los primeros lugares.

El presente de Boca también es positivo fuera del torneo local. Los del ‘Vasco’ siguen en carrera en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, dos competiciones en las que aspiran a levantar un título. A esto se suma su buena ubicación en la tabla anual, donde acumulan 57 puntos y pelean por terminar en el primer lugar.

Leandro Paredes es la figura excluyente de Boca Juniors. (Foto: AFP)

River, por su parte, llega con la necesidad de demostrar que puede competir frente a los mejores. El equipo de Leonardo Ponzio viene de vencer por 1-0 a Racing Club, con un tanto de Lautaro Rivero, resultado que le permitió alcanzar los 23 puntos y mantenerse en el cuarto lugar de la Zona B. Sin embargo, su campaña ha sido irregular, con siete triunfos, dos empates y cinco derrotas.

A diferencia de Boca, River tiene menos objetivos por delante después de quedar eliminado de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El ‘Millo’ concentra sus esfuerzos en el Torneo Clausura, donde busca asegurar su clasificación a los play-offs y pelear por el título. También necesita mejorar su posición en la tabla anual, ya que actualmente suma 52 puntos y está a tres de Vélez, que ocupa el último puesto de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Otro aspecto que genera expectativa es el historial reciente entre ambos equipos. Boca ganó los últimos dos Superclásicos: primero se impuso por 2-0 en noviembre de 2025, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, y posteriormente venció por 1-0 en abril de 2026, gracias a un penal convertido por Leandro Paredes. En el historial general, los ‘Xeneizes’ también mantienen una ligera ventaja, con 94 victorias frente a las 88 de River, además de 84 empates en 266 enfrentamientos oficiales.

Leonardo Ponzio es el actual director técnico de River Plate. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Boca vs. River?

El partido entre Boca vs. River, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de Argentina, será transmitido por ESPN y Disney Plus Premium para Perú y otros países de Sudamérica. En Argentina, el Superclásico podrá verse a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium, señales disponibles para los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol.

¿Cómo ver Boca vs. River por internet?

Para ver el partido entre Boca vs. River por internet, los aficionados de Perú y otros países de Sudamérica podrán acceder a Disney Plus Premium, plataforma que requiere una suscripción activa. En Argentina, el encuentro también estará disponible mediante las aplicaciones de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que los usuarios tengan contratado el Pack Fútbol.

¿Dónde ver Boca vs. River por cable y streaming?

El Superclásico entre Boca vs. River podrá seguirse por ESPN en Perú, mientras que la transmisión por streaming estará disponible mediante Disney Plus Premium. En Argentina, ESPN Premium y TNT Sports Premium llevarán el encuentro por televisión de paga, mientras que Flow, DGO y Telecentro Play ofrecerán alternativas para verlo por internet con el paquete correspondiente.

¿A qué hora juegan Boca vs. River?

El partido entre Boca vs. River está programado para este domingo 1 de noviembre, desde la 1:00 p.m. (hora peruana). En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil comenzará a las 3:00 p.m.; en Bolivia, Venezuela y Chile, a las 2:00 p.m.; mientras que en Colombia y Ecuador también arrancará a la 1:00 p.m. Por su parte, en México el encuentro iniciará a las 12:00 p.m.

¿Dónde juegan Boca vs. River?

El encuentro entre Boca vs. River se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, ubicado en Buenos Aires, Argentina. El recinto deportivo será escenario de una nueva edición del Superclásico argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

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