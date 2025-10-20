Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: fecha, horarios y canales de TV por la semifinal de Copa Sudamericana

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro se enfrentan este martes 21 de octubre, en el choque válido por la semifinal (ida) de la Copa Sudamericana 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Banco de Guayaquil, donde los ecuatorianos buscarán dar un paso adelante, como locales, antes de ir a Brasil a pelear por la clasificación a la final. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Independiente del Valle, llega a esta semifinal con un proyecto deportivo consolidado y un gran presente en su liga local. El club ecuatoriano es favorito en su casa, donde el factor de la altitud de Quito es su mayor aliado y un desafío no resuelto históricamente para los clubes brasileños. El objetivo es obtener una buena ventaja.

El “Matagigantes” accedió a esta instancia tras una serie dramática en cuartos de final contra Once Caldas, donde, a pesar de caer 0-2 en la vuelta, logró avanzar por penales tras el mismo resultado en la ida. Previamente, su camino se definió por la resiliencia y el gol agónico ante Mushuc Runa.

El equipo ecuatoriano se enfoca en el juego de posesión con un alto orden defensivo, avanzando y retrocediendo en bloque. Su éxito reside en la disciplina táctica y el movimiento constante para desgastar al rival. La efectividad de su referente ofensivo será fundamental para materializar el dominio territorial.

Por otro lado, Atlético Mineiro vive un año complejo en el Brasileirão, luchando por salir de la parte baja de la tabla. Por ello, la Sudamericana se ha convertido en su máxima prioridad para salvar la temporada. El “Galo” debe confiar en su jerarquía individual para obtener un gol de visitante que valga oro.

Mineiro superó los cuartos de final ante Bolívar con un ajustado global de 3-2, que se definió con un agónico gol de Bernard en la vuelta en Belo Horizonte, tras un empate 2-2 en la altura de La Paz. Esta serie demostró que el equipo tiene capacidad para marcar fuera de casa, pero también sufre ante la presión de la altitud.

El historial directo es favorable al Mineiro (dos triunfos, un empate, una derrota), pero los partidos son abiertos, promediando tres goles. El gran reto del “Galo” son las condiciones climáticas, ya que en sus cuatro visitas anteriores a Ecuador por Libertadores registró dos empates y dos derrotas.

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs Atlético Mineiro?

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro está programado para este martes 21 de octubre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a la 2:30 a.m. del miércoles 22.

¿En qué canales ver Independiente del Valle vs Atlético Mineiro?

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro se disputará en el Estadio Banco de Guayaquil, con la transmisión exclusiva de ESPN para todo el territorio peruano, disponible en servicios de paga como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan Independiente del Valle vs Atlético Mineiro?

