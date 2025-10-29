Lanús vs. U. de Chile se enfrentan este jueves 30 de octubre, en el choque válido por la semifinal (vuelta) de la Copa Sudamericana 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, donde los chilenos saldrán por la heroica en suelo argentino luego de igualar 2-2 en la ida. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Lanús, tras haber eliminado a Fluminense en Brasil, su plantear un buen partido en Santiago y sacó un 2-2 con sabor amargo luego de haber convertido los primeros dos tantos del encuentro, gracias al doblete de Rodrigo Castillo. La gran controversia del partido llegó sobre el final, cuando el árbitro Anderson Daronco cobró un penal para la ‘U’, que finalmente Charles Aránguiz cambió por gol.

Ahora, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino buscará alcanzar la final de la Sudamericana por tercera vez en su historia. El ‘Granate’ viene con un invicto de seis partidos en la Liga Profesional Argentina, donde se ubica en el tercer lugar del grupo B a un punto de los líderes Rosario Central y Deportivo Riestra.

Por otro lado, Universidad de Chile jugará en suelo argentino por primera vez desde el enfrentamiento con Independiente que terminó en tragedia. En esta ocasión, siguen sin contar con hinchas en sus tribunas por dicha suspensión, y buscarán remontar la serie para instalarse en la final continental.

En cuanto a lo deportivo, el ‘Romántico Viajero’ perdió ante la Universidad Católica el último fin de semana, pero esa no fue la única mala noticia, ya que durante aquel clásico salió lesionado Lucas Assadi, una de las figuras del elenco de Gustavo Álvarez. En ese sentido, el cuadro chileno llegará mermado a Buenos Aires.

En cuanto a las formaciones, la posible alineación de Lanús sería: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. El entrenador es Mauricio Pellegrino.

Con respecto a la Universidad de Chile, los once que pondría el DT Gustavo Álvarez sería con Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra.

Lanús y U. de Chile igualaron 2-2 en la ida en Chile. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Lanús vs. U. de Chile?

Lanús vs. U. de Chile está programado para este jueves 30 de octubre desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a la 11:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Lanús vs. U. de Chile?

Lanús vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Néstor Díaz Pérez, con la transmisión de ESPN para todo el territorio peruano, disponible en servicios de paga como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Además, también estará disponible por DSPORTS. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan Lanús vs. U. de Chile?

TE PUEDE INTERESAR