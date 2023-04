Liga de Quito vs. Magallanes se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido, que se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, iniciará a las 9:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de ESPN, STAR Plus y Fútbol Libre. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Rey de Copas de Ecuador saldrá este miércoles de local en busca de mantenerse invicto en su segunda presentación en la disputa de la actual Copa Sudamericana, que la ganó en 2009, contra el debutante absoluto, Magallanes, de Chile. Liga de Quito se ganó ese apodo tras los títulos continentales de Libertadores de 2008, la Sudamericana de 2009 y la Recopa de 2009 y 2010.

En el primer partido disputado contra César Vallejo, ganó por 1-2 con anotaciones de Lisandro Alzugaray y Juan Anangonó, sobre el final del partido. Pero, en la reciente fecha del campeonato ecuatoriano, el equipo del argentino Luis Zubeldía, recibió un golpe histórico al perder el invicto de su estadio Rodrigo Paz Delgado, que conservó por 26 años, en los enfrentamientos contra Barcelona, que lo derrotó por 0-1.

Liga dispondrá ante Magallanes del histórico portero con la selección de Ecuador, Alexander Domínguez, de un bloque defensivo en el que sobresale el seleccionado haitiano Ricardo Adé, designado como el mejor futbolista del 2022 en Ecuador, José Quintero, Leonel Quiñónez y el argentino Facundo Rodríguez.

¿En qué horarios se jugará el Liga de Quito vs. Magallanes?

Perú: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Brasil: 11:00 p.m.

11:00 p.m. México: 8:00 p.m.

Por su parte, Magallanes, o La Academia como también es conocido el equipo, participa por primera ocasión en la Sudamericana, tras ganar las dos primeras fases previas de la actual Copa Libertadores, pero como perdió la tercera, accedió a la fase de grupos de la Sudamericana.

La Acadia tuvo su primera participación internacional en la Libertadores de 1985, y en su debut en el actual torneo sudamericano, empató por 2-2 de local en la primera fecha del grupo A, ante Botafogo, de Brasil.

Para el enfrentamiento ante Liga, en el estadio “Rodrigo Paz Delgado”, de Quito, desde las 21.00 horas local, el equipo dirigido por Nicolás Núñez echará de menos a Carlos Villanueva, que fue expulsado al minuto 50 en el partido ante Botafogo.

¿En qué canales ver el Liga de Quito vs. Magallanes?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Liga de Quito vs. Magallanes a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Fútbol Libre. Recuerda que todas las incidencias las podrás vivir en la web de Depor.

Liga de Quito vs. Magallanes: dónde se juega

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.