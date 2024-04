Nacional vs. Corinthians se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 9 de abril, por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana, en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo. El partido está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (hora peruana) y 7:00 de la noche (hora brasileña y paraguaya). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV), DGO, ESPN y STAR Plus. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Nacional vs. Corinthians EN VIVO: el Timao se prepara para el duelo por Copa Sudamericana. (Video: Corinthians)

Nacional vs. Corinthians: alineaciones probables

Corinthians: Cassio; Hugo Farías, Gustavo Henrique, Félix Torres, Fagner; Breno Bidon, Raniele; Wesley, Rodrigo Garro, Yuri Alberto; y Pedro Raúl.

Nacional: Antony Silva; Leonardo Rivas, Sergio Ojeda, Claudio Núñez, Bian Blasi; Gustavo Caballero, Blas Cáceres, Juan Fernando Alfaro, Orlando Gaona Lugo; Tiago Caballero y Rodrigo Arévalo.

