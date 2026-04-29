River vs. RB Bragantino se enfrentan este jueves 30 de abril, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Cícero de Souza Marques (Sao Paulo, Brasil). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Un cruce directo por el control del grupo. River llega como líder con cuatro puntos tras dos jornadas, mientras que Bragantino suma tres unidades y se ubica en la tercera posición. El resultado de este partido podría alterar significativamente la tabla y perfilar al principal candidato a quedarse con el primer lugar.

El conjunto ‘millonario’ viene de imponerse 1-0 a Carabobo FC en la fecha anterior del certamen continental, resultado que le permitió consolidarse en la cima del grupo. En el plano local, también llega en alza tras un triunfo reciente por 3-1 sobre Aldosivi.

River ha mostrado una estructura sólida en este inicio de Sudamericana, con un equipo que prioriza el orden, la posesión y la eficacia en momentos clave. Sin embargo, aún está en proceso de consolidar una identidad más dominante fuera de casa.

Bragantino, fuerte en casa y con ambición. El conjunto brasileño afronta este encuentro con la intención de hacerse fuerte en su estadio. Viene de una victoria 3-2 ante Blooming, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por la clasificación y llegar con confianza a este cruce.

Bragantino se caracteriza por su intensidad, presión alta y juego vertical, aspectos que suelen potenciarse cuando actúa como local. Su capacidad ofensiva será una de las principales amenazas para la defensa de River.

¿En qué canales ver River vs. RB Bragantino?

El partido entre River vs. RB Bragantino, programado para este jueves 30 de abril del 2026, será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium.

¿A qué hora juegan River vs. RB Bragantino?

El encuentro entre River vs. RB Bragantino, a disputarse en el Estadio Cícero de Souza Marques, comenzará a las 9:30 p.m. en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con dos horas menos en Perú, Ecuador y Colombia. Asimismo, en España arrancará a las 2:30 a.m. del viernes 1 de mayo.

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