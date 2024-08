Video y transmisión. Rosario Central vs. Fortaleza se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este miércoles desde el Estadio Gigante de Arroyito de Argentina por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (horario en Perú). Ambas escuadras buscarán la ventaja en el partido de ida, para llegar como favoritos a la vuelta. Los locales llegan tras superar el play-off, mientras que los brasileños fueron líderes en la fase de grupos. La transmisión estará disponible para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Disney Plus y Disney Plus Premium. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Rosario Central se prepara para el próximo duelo de Copa Sudamericana. (Video: Rosario Central)