Sportivo Luqueño vs. Racing se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este jueves 4 de abril, por la primera jornada del grupo H de la Copa Sudamericana 2024, que se llevará a cabo en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. El partido está programado para arrancar desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 de la noche (hora argentina y paraguaya). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV), DGO, ESPN, STAR Plus y Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Sportivo Luqueño vs. Racing EN VIVO: el cuadro paraguayo se prepara para el duelo por Copa Sudamericana. (Video: Sportivo Luqueño)

Sportivo Luqueño vs. Racing: alineaciones probables

Sportivo Luqueño: Alfredo Aguilar; Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar y Mathías Suárez; Rubén Darío Ríos, Jorge Mendoza, Lautaro Comas y Nicolás Maná; Alex Álvarez y Marcelo Ferreira.

Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Agustín García Basso, Facundo Mura; Santiago Solari, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero; Adrián Martínez y Maximiliano Salas.