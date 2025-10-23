U. de Chile vs. Lanús se enfrentan este jueves 23 de octubre, en el choque válido por la semifinal (ida) de la Copa Sudamericana 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos donde los chilenos buscarán dar un paso adelante, como locales, antes de ir a Argentina a pelear por la clasificación a la final. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Universidad de Chile se metió a esta instancia tras eliminar a Alianza Lima. La escuadra chileno obtuvo un 2-1 a nivel global que fue resultado suficiente para quedar entre los cuatro mejores de la competencia en este 2025.

El equipo local jugará en su localidad de siempre, pero tendrá la desventaja de no tener público, producto de los incidentes en octavos de final, donde clasificaron por tener una ventaja global ante Independiente de Avellaneda en un duelo que se suspendió por problemas en las tribunas.

“Jugar en una cancha que conocemos suma. Lamento que no esté la gente en un momento importante. Es una pena que la gente no pueda disfrutar en vivo de este momento del equipo”, lamentó el técnico de la U, Gustavo Álvarez.

Lanús, por su parte, viene de dejar en el camino a Fluminense, uno de los favoritos en la competencia. Con un global de 2-1, ganaron en la vuelta en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en Brasil. De esta manera, se colocaron el rótulo de favoritos, de cara al desenlace del torneo.

“Vamos a ir a Chile con todo para tratar de volver a casa con posibilidades de poder hacernos fuertes acá, con toda nuestra gente. Vamos con mucha ilusión”, aseguró el DT Mauricio Pellegrino a la prensa, con mucha confianza por sacar ventaja en el encuentro y perfilarse a la final.

Pasar a la final del 22 de noviembre en Asunción sería para los Azules un hito generacional. En sus filas tiene a los mediocampistas Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, campeones de la Sudamericana con la U hace 14 años.

Pero Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013, no será un hueso fácil de roer. El cuadro de Pellegrino no ha perdido desde inicios de septiembre y en la Sudamericana tan solo cayó en uno de los 10 duelos que disputó.

¿A qué hora juegan U. de Chile vs. Lanús?

U. de Chile vs. Lanús está programado para este jueves 23 de octubre desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a la 12:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver U. de Chile vs. Lanús?

U. de Chile vs. Lanús se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez, con la transmisión de ESPN para todo el territorio peruano, disponible en servicios de paga como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Además, también estará disponible por DSPORTS. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan U. de Chile vs. Lanús?

