Universitario de Deportes inicia una nueva ilusión en un torneo internacional al mando del uruguayo Jorge Fossati, un entrenador con vasta experiencia y credibilidad a sus 70 años, que ya alcanzó la gloria al ser campeón de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana con LDU de Quito, en el año 2009. Sin embargo, ahora será otra historia con otro equipo y distintos intérpretes, pero el objetivo es el mismo: ser protagonistas, aunque el ‘Flaco’ tiene claro sus objetivos, así como su discurso. “No me gusta vender humo, no prometo resultados. Nosotros vamos a jugar el partido más importante del año, así lo vamos a llevar, partido a partido”, declaró el estratega previa práctica en el estadio Monumental.

Para el ‘Flaco’, los títulos lo consigue el grupo, en conjunto, unidos jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchas. Lo explica un técnico campeón de un torneo internacional. “En el fútbol nadie sale campeón solo, puede ser Federer, Nadal o algún boxeador, en deportes individuales, pero en el caso de uno como entrenador he tenido la suerte de dirigir a equipos que respondieron, igualmente sus directivas hicieron su trabajo, los hinchas, por eso digo que comparaba a un club con una mesa de cuatro patas: jugadores, cuerpo técnico, dirigencia e hinchas. Si todos están firmes y en su lugar, la mesa también lo estará”.

Los dos frentes

Si bien la actualidad deportiva del equipo crema refleja un invicto y luchando palmo a palmo con los líderes el Torneo Apertura, el técnico uruguayo no se guardará nada cuando inicie la Copa Sudamericana por el Grupo G. “No vamos a cuidar este jugador o aquel, el viernes pasado jugamos con todo el campeonato peruano. Hace tiempo que Universitario no puede ganar el torneo. Vamos a utilizar cada partido a los mejores jugadores. La ‘U’ es un equipo grande y no se puede tener la cabeza en otra cosa, sin prometer nada, es mi forma de pensar”.

Eso sí, el charrúa confía en su plantel de jugadores para lograr los objetivos inmediatos. “Trataremos con la inteligencia y experiencia de algunos jugadores de manejar bien a Universitario”. Aunque es consciente que físicamente las dos competencias son desgastantes.

Conoce al ‘Lobo’

Por otro lado, el rival de turno, Gimnasia y Esgrima de La Plata, es un equipo al que enfrentó cuando dirigía a Colón de Santa Fe, aunque hoy en día está conformado por un plantel joven, intenso y que anda con altibajos en el fútbol argentino. Sin embargo, no es motivo para subestimarlo. “Todos los equipos argentinos son coperos por tradición. Conozco la cancha de Gimnasia, he jugado varias veces. Es una cancha difícil, el grupo es difícil, pero la ‘U’ es duro para cualquiera”, dijo el ‘Flaco’.

Además, el entrenador uruguayo conoce la realidad futbolística del ‘Lobo’, lo tiene chequeado al milímetro. “Viene de perder de visita (Rosario Central), pero ganó en casa el clásico de La Plata (Estudiantes), y eso no lo hace cualquiera, quiere decir que es un equipo con cualidades”, destacó.

