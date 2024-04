Barcelona SC vs Emelec se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 28 de abril de 2024 por la fecha 10 de la Liga Pro de Ecuador en partido que se llevará a cabo en el Estadio George Capwell de la localidad de Guayaquil. El partido está programado para las 6 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y GOL TV. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así entrena Barcelona SC para afrontar la Copa Libertadores. (Video: Barcelona SC)

Barcelona vs Emelec: posibles alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai; Willian Vargas, Nicolás Ramírez, Luca Sosa, Aníbal Chalá; Dixon Arroyo, Leonai Souza; Brian Oyola, Joao Rojas, Damián Díaz; y Allen Obando.

Emelec: Pedro Ortíz; Romario Caicedo, Luis Fernando León, Aníbal Leguizamón, Gustavo Cortez; Roberto Garcés o Juan Pablo Ruiz, Cristian Erbes, Marcelo Meli, Jhon Jairo Sánchez, Jaime Ayoví y Facundo Castelli.