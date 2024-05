¡Un clásico! Liga de Quito vs. Emelec jugarán por la fecha 12 de la Liga Pro de Ecuador, en un choque programado para este sábado 11 de mayo, donde ambos buscarán la victoria para trepar posiciones. Este partido se llevará a cabo en el popular estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y comenzará a las 6:00 p.m. (hora de Perú) y dos horas más tarde en Argentina. La transmisión estará a cargo de STAR Plus. Si deseas mirar este encuentro pero no sabes a qué hora se jugará en tu país o cómo verlo, a continuación en Depor te proporcionamos toda la información necesaria.

Comienza a decidirse las posiciones en la Liga Pro de Ecuador y ambas escuadras cuentan con chances de llegar a los primeros lugares. Sin embargo, Liga de Quito parte como favorito debido a que está en la tercera casilla con 24 puntos, a solo 2 de Aucas que es el actual líder con 26.

A mitad de semana, el cuadro dirigido por Alcácer jugó Copa Libertadores y perdió por 2-1 ante Botafogo, en calidad de visitante. De esta manera, es último en su grupo y complica su clasificación a la próxima etapa. Por esta razón, podrían enfocarse en el plano local.

Por el lado de Emelec, es quinto en la tabla general con 20 puntos y está a 5 del líder. Los ‘eléctricos’ buscan la victoria para acercarse lo máximo posible. A falta de cuatro jornadas, todavía cuentan con oportunidades. Eso sí, dependen también de otros resultados.

Respecto al presente del club, el pasado 5 de mayo venció a Universidad Católica por 2-1 y ante había empatado 1-1 ante Barcelona. Cabe resaltar que no están disputando torneos internacionales ya que no pudieron clasificar a Copa Libertadores o Sudamericana en el año 2023.

Liga de Quito y Emelec se han enfrentado por Serie A en 64 ocasiones, donde la superioridad por un partido es del cuadro guayaquileño, son 25 victorias para Emelec y 24 para Liga, contando además con 15 empates. En goles, la situación se encuentra pareja, ambas escuadras se han encargado de anotar en 68 ocasiones.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Emelec?

Este sábado 11 de mayo, Liga de Quito vs. Emelec jugarán un choque importante por la Ligaa Pro de Ecuador. Si deseas saber el horario de inicio de este encuentro para estar al tanto de las mejores incidencias, te indicamos a qué hora darán el pitazo inicial. Sin embargo, ten en cuenta que el horario puede variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador este choque comenzará a las 6:00 p.m., en cambio en Chile y Paraguay será a las 7:00 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay será a las 8:00 p.m.

¿En qué canal TV ver Liga de Quito vs. Emelec?

Si deseas ver el choque entre Liga de Quito vs. Emelec pero no sabes en qué canales transmitirán este partidazo, a continuación te indicamos dónde podrás verlo EN VIVO y GRATIS: STAR PLUS transmitirán este enfrentamiento por la Liga Pro de Ecuador. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo puedes perder!

¿En dónde juegan Liga de Quito vs. Emelec?





