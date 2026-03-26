Ecuador vs. Marruecos jugarán este viernes 27 de marzo en un duelo correspondiente a la fecha FIFA. El compromiso se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde Ecuador buscará llegar en óptimas condiciones al inicio del Mundial 2026, pensando en su grupo de la fase de grupos. Por su parte, Marruecos afronta este encuentro como subcampeón de la Copa Africana de Naciones. Conoce todos los detalles del partido en Depor.

Este viernes 27 a las 5:00 p.m., la Selección de Ecuador iniciará su preparación rumbo al Mundial 2026 con el primero de sus dos amistosos en esta fecha FIFA, cuando enfrente a la Selección de Marruecos, una de las revelaciones del Mundial de Qatar 2022 y que desde entonces ha mantenido un alto nivel competitivo.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega tras ubicarse en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 29 puntos, por encima de selecciones como Selección de Brasil y Selección de Uruguay, registrando 8 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas, además de ser la selección con menos goles recibidos en el certamen.

Entre los jugadores más destacados de la convocatoria de la Selección de Ecuador figuran William Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán, quienes ya disputaron un Mundial con la ‘Tri’ y apuntan a lograr avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Convocatoria de Ecuador de cara a los amistoso ante Marruecos y Países Bajos. (Foto: La Tri)

Por el lado de la Selección de Marruecos, llegan tras haber sido subcampeones de la Copa Africana de Naciones luego de una polémica final ante la Selección de Senegal. Sin embargo, tras un reclamo presentado ante la Confederación Africana de Fútbol, se decidió otorgar la victoria por 3-0 a los marroquíes, generando distintas posturas entre las selecciones.

Senegal es el actual campeón de la Copa Africana de Naciones. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Ecuador vs. Marruecos?

El encuentro entre Ecuador vs. Marruecos está programado para este viernes 27 de marzo desde las 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile y Uruguay el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; mientras que en México se jugará desde las 2:15 p.m. y en España desde las 9:15 p.m.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Marruecos?

El partido entre Ecuador vs. Marruecos contará con la transmisión de El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas, canales que tienen los derechos para emitir los amistosos de la ‘Tri’. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de sus plataformas digitales como ECDF Web y la app oficial, disponibles para ver el compromiso por internet.

¿Dónde juegan Ecuador vs. Marruecos?

El amistoso internacional entre Ecuador vs. Marruecos se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid, España. Este estadio es la casa del Atlético de Madrid y será el escenario elegido para este duelo de preparación de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026.

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