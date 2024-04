¡Siguen las emociones! Este sábado 13 de abril, Barcelona y Cádiz se enfrentarán en la jornada 31 de LaLiga, donde los ‘azulgranas’ buscarán mantener su buen momento, en tanto que los ‘Amarillos’ intentarán poner fin a su mala racha que los mantiene en los últimos lugares del torneo español. La disputa futbolística comenzará a partir de las 2:00 de la tarde (hora peruana) y a las 9:00 de la noche (hora de España), y se podrá ver por ESPN y STAR Plus para América Latina, mientras que en España la transmisión estará a cargo de Movistar. ¡No te lo puedes perder!

El Barça llega al Estadio Nuevo Mirandilla en estado de gracia, después de ganar al Paris Saint-Germain a domicilio en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Aun así, la inmediatez de la vuelta supone una distracción importante, algo que iguala la balanza.

Los culés son favoritos para ganar y un empate supondría un retroceso en sus aspiraciones. El liderato está a ocho puntos de distancia y cualquier tropiezo se traduciría en tirar la toalla de forma definitiva. El potencial goleador de los azulgranas es su principal ventaja, aunque se esperan rotaciones importantes en el once titular. Aun así, estamos hablando de un equipo que marca una media superior a los dos goles por choque en LaLiga.

El Cádiz encara un tramo final de temporada muy complicado, ya que necesita escapar de los puestos de descenso. Los andaluces atraviesan por un buen momento, así que tratarán de aprovechar el desgaste de los culés para arañar al menos un empate que les invite a soñar con la permanencia.

La peor parte del cuadro local tiene que ver con su efectividad en ataque, debido a que estamos ante el equipo menos goleador de la categoría. Su promedio es inferior al gol por encuentro, aunque tratará de aprovechar el calor de su afición para forzar a su oponente.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Cádiz?

Barcelona vs. Cádiz se ven las caras por la jornada 30 de LaLiga. El compromiso se disputará el sábado 13 de abril desde las 2:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 4:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 de la noche.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Cádiz?

Barcelona vs. Cádiz se podrá ver mediante las señales de DSPORTS y DIRECTV GO para Latinoamérica. Por Movistar Plus y Movistar LaLiga en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Cádiz?





