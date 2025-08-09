¿En qué canales ver Barcelona vs. Como y a qué hora juegan por el Trofeo Joan Gamper?

Barcelona vs. Como se enfrentan en el Estadio Johan Cruyff, como parte del partido correspondiente al Trofeo Joan Gamper, que será el último amistoso de pretemporada de los ‘culés’. ¿En qué canales ver la transmisión del duelo? Este compromiso será televisado por el canal de YouTube de FC Barcelona. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 2:00 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Barcelona llega de conseguir puros triunfos en los últimos tres amistosos que disputó como parte de una gira de pretemporada por el continente asiático. Esperando volver al Camp Nou, por unos retrasos aún no podrá usar dicho escenario para sus localías, pero este duelo servirá de presentación, hacia sus hinchas, del nuevo plantel para esta próxima temporada 2025/26.

Por su parte, el Como llega en un gran momento de forma, invicto en la pretemporada con victorias sobre el Lille, el Al-Ahli, el Ajax y el Real Betis. La visita del equipo italiano también contará con la presencia de caras conocidas de la cantera del Barcelona, como Cesc Fàbregas, Sergi Roberto y Alex Valle, todos ellos formados en La Masia.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Como en el Perú?

YouTube es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido, por lo que el Barcelona vs. Como podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible a través de la plataforma.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Como en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Barcelona vs. Como se transmitirá a través de YouTube, señal disponible en todo el territorio estadounidense a través de la cuenta oficial del FC Barcelona.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Como en España?

En España, el compromiso entre Barcelona vs. Como podrá verse por el canal del FC Barcelona, que tiene los derechos únicamente para sus suscriptores a través de su canal de YouTube.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Como en Internet?

Para ver la transmisión entre Barcelona vs. Como por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de YouTube para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de este amistoso internacional.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Como en el Perú?

De acuerdo a la programación de este amistoso, el partido entre Barcelona vs. Como está pactado para disputarse este domingo 10 de agosto a partir de las 2:00 p.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde al último partido de pretemporada que corresponde al Trofeo Joan Gamper.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Como en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Barcelona vs. Como es a las 3:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 2:00 p.m.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Como en España?

En España, Barcelona vs. Como está pactado para iniciar a las 9:00 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Como en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Barcelona vs. Como está programado para las 4:00 p.m. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR