Barcelona y Neymar fueron parte de la ‘novela’ más grande del último mercado de fichajes. El cuadro azulgrana tuvo serias intenciones de tener de regreso al atacante brasileño; sin embargo, las grandes pretensiones económicas del PSG hicieron que no se llegue a un acuerdo. Los rumores sobre un posible nuevo intento en enero son cada vez más grandes.

Incluso, según informó hace unos días ‘París United’, el cuadro parisino es consciente que no podrá retener por mucho más tiempo al delantero. Leonardo tiene otras prioridades como la renovación de Kylian Mbappé. El ’10′ ya dejó de ser prioridad.

Tras el partido entre el Real Madrid y el PSG por Champions League, el entrenador Thomas Tuchel, fue consultado sobre la razón por la que ‘Ney’ estuvo en el banquillo en el Santiago Bernabéu y de las posibilidades que parta en pocos meses.

“No tengo miedo de perder a Neymar, he hablado con él y le dije que prefería que jugara la segunda parte. Ha estado ausente durante seis semanas, solo había jugado un partido antes de hoy y no era necesario correr ese riesgo”, explicó.

“Había que evitar que se pudiese lesionar. Teníamos que defender mucho y por eso tomé esa decisión. Lo hablamos tranquilamente, durante esta temporada ha jugado algunos partidos un poco lesionado, y lo he decidido por él. Ha sido responsabilidad mía por su salud. No tengo miedo de perderle por esta decisión, tenemos una gran relación y no hay ningún problema”, añadió.

¿Messi quiere a Neymar de regreso?

La revista ‘France Football’ ha revelado este martes que, luego de la eliminación del Barcelona en la Champions League 2018-19, a manos del Liverpoool, Lionel Messi se comunicó personalmente con Neymar para pedirle su regreso al equipo azulgrana con el fin de conquistar ese título que los pupilos de Valverde instantes previos habían perdido en Anfield.

“Quiero que vuelvas al Barcelona. En dos años yo me voy y tú quedarás solo. Tomarás mi relevo”, asegura la citada fuente que Lionel Messi le dijo a Neymar vía telefónica. “Solo juntos podemos ganar la Champions”, agregó el crack del Barcelona.

