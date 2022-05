Desde hace algunos meses, Barcelona se alejó de la posibilidad de fichar a Erling Haaland. La complicada situación económica del cuadro azulgrana, generó que Joan Laporta y compañía, le informen a Xavi Hernández, que tendría que buscar a un nuevo ‘9′, debido a que la ficha para contar con el noruego, esa casi imposible de pagar para ellos.

El dinero no le alcanza al Barza para pelear con grandes clubes como Real Madrid y Manchester City; sin embargo, en las últimas horas, se ha revelado que, tal vez, este no es el principal motivo para desecharlo y los altos mandos no estaban tan interesados de contar con él, Existiría un factor extradeportivo que no les gusta nada.

Diario Sport, publicó que el equipo de la Ciudad Condal cuenta con una serie de informes que aconsejan no interesarse por Haaland. Nadie duda de la habilidad del jugador con el balón dentro del campo, pero existiría una dura complicación en lo que respecta a su personalidad.

El mencionado medio explica que el delantero del Borussia Dortmund “siente una especial atracción por la noche y la fiesta”, lo que lo llevará a tener constantemente problemas musculares. El poco descanso, estaría afectando seriamente el cuerpo del jugador de 21 años.

Tras el descarte de Haaland, el gran favorito para reforzar el ataque de Barcelona es Robert Lewandowski. El polaco estaría interesado en dejar Bayern Munich, pero si los ‘bávaros’ no lo dejan ir, irían por Darwin Nuñez u otro atacante que tenga un importante rango de crecimiento en Europa.

Haaland cada vez más cerca del City

El Manchester City estaría “muy cerca”, según el periodista de Sky Italia, Gianlucia Di Marzio, de cerrar el acuerdo con Erling Haaland. “No puedo imaginar que Guardiola deje ir a Gabriel Jesús aunque venga Haaland, lo que sucederá porque el acuerdo está muy cerca”, aseguró sobre como afectaría a la plantilla la llegada del punta noruego desde el Borussia Dortmund.

El periodista defendió el buen desempeño de Gabriel Jesús en el equipo y colocó al brasileño como un perfil diferente y necesario aunque llegue Haaland. El brasileño se va a quedar porque es difícil encontrar un jugador como él. El City no se cierra a venderlo para ganar dinero.





