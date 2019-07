La dorsal que exige Griezmann para ser presentado de manera oficial en Barcelona

No falta nada para que Antoine Griezmann sea anunciado como flamante jugador del Barcelona de cara a la siguiente temporada. El delantero francés ha dado el OK en cuanto a la oferta económica y un abogado del cuadro azulgrana se acercará a las oficinas de LaLiga para documentar todo lo escrito para que se haga oficial la transferencia del futbolista por las próximas cinco temporadas. ¿Qué falta ahora en la negociación con el jugador?



El tema de la dorsal en su camiseta de cara a la siguiente temporada. Como en nueve temporadas que ha jugado en LaLiga, Antoine Griezmann ha usado la ‘7’. ¿Podrá usarla en el Barcelona? El cuadro culé la tenía reservado para él en la pasada temporada, pero tras su decisión de quedarse en el Atlético de Madrid, el cuadro azulgrana decidió dársela a Philippe Coutinho a cambio. ¿Se quedará el brasileño en Camp Nou? Esa es la otra duda.



Philippe Coutinho no es del gusto de los aficionados ni tampoco de los directivos, a raíz de dos irregulares temporadas. Se gastó más de 100 millones de euros en su fichaje y no ha dado la talla como alguna vez lo hizo en el Liverpool en la Premier League. El ideal, con la contratación de Griezmann, es buscarle un equipo en el mercado de fichajes , pero será difícil dada a la cotización del futbolista y lo que pretende recuperar el Barcelona en la inversión.



Griezmann llegará al Barcelona a cambio de 120 millones de euros, la cláusula de rescisión en su contrato con el Atlético de Madrid de Diego Simeone. No obstante, el cuadro colchonero alegará que las negociaciones del galo con los culés fueron desde hace meses atrás, por lo que el cuadro quiere más millones a cambio del pase de ‘Grizz’ a Cataluña.



Comienza a formarse el tridente más letal de Europa, toca ver la dorsal de Griezmann.



