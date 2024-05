Hablar de Cristiano Ronaldo es hablar de su icónica era en el Real Madrid, donde se consagró como una leyenda del club. El astro portugués dejó el equipo blanco a mediados de 2018, trasladándose a la Juventus de la Serie A, que invirtió 117 millones de euros en su fichaje. Durante sus nueve años en el conjunto de la capital española, ‘CR7′ no solo se erigió como el máximo anotador en la historia de la institución deportiva, con 451 goles en 438 compromisos oficiales, sino que también lideró la conquista de cuatro Champions League, dos ligas y dos Copas del Rey, amén de numerosos galardones individuales y colectivos.

En este marco, Giorgio Chiellini, qué disputó 17 temporadas en el cuadro de Turín y compartió vestuario con el ‘Comandante′, reveló, recientemente, en el podcast The BSMT algo que captó la atención de los aficionados madridistas. Según el italiano, quien jugaba como defensa, el luso aterrizó en la ‘Vieja Señora′ con el propósito de revancha y mostrar al Real que habían cometido un error al venderlo.

“Su personalidad en los momentos difíciles me impresionó. El primer año quería sacudir al mundo y demostrar que era más fuerte que todo el Real Madrid”, manifestó Chiellini. Además, el exzaguero señaló que, aunque el portugués se esforzó al máximo para que la ‘Juve′ triunfara en todas las competencias posibles, ciertas circunstancias adicionales frustraron estos objetivos.

Como se rememora, en su primer año con los Blanquinegros, Ronaldo se despidió de la Liga de Campeones en los cuartos de final. Giorgio comentó sobre la mala fortuna con las lesiones y la derrota ante el Ajax. Afirmó que si hubieran llegado a la final, “(Cristiano) nos habría llevado a la victoria” El Bicho también dejo su marca con el club italiano, con 101 goles en 134 encuentros en todos lo certámenes donde participó.





Cristiano Ronaldo y su última etapa en Juventus

Giorgio Chiellini también afirmó que en los años posteriores, Cristiano experimentó una ligera disminución en su rendimiento, ya que con el paso del tiempo y la avanzada edad, no podía sostener al equipo por sí solo como antes. “Él era la guinda del pastel, pero necesitaba un pastel más grande”, expresó el exfutbolista sobre Ronaldo.

“Pude apreciarlo. Es un jugador como una multinacional, pero encajó bien en el grupo. No es como los demás, no puede serlo. No puedes pedirle que tome un aperitivo en el centro de la ciudad, pero nunca falló cuando fue necesario. Tampoco en las cenas de equipo. Es respetuoso, casi obsesivo, cuidando su cuerpo y en su preparación. Quiere marcar y ganar. Fue un honor ser su capitán en la Juventus y vivir cada día con un campeón como él”, concluyó Chiellini.

El paso de Cristiano Ronaldo por Juventus

En su primera temporada con la Juventus, Ronaldo tuvo un impacto inmediato. Fue el máximo goleador del equipo en la Serie A, la liga italiana, anotando 21 goles en 31 partidos. También contribuyó en la conquista del octavo título consecutivo de la Juventus en la Serie A.

En su segunda temporada, Cristiano continuó siendo una figura destacada en el equipo: marcó 31 goles en 33 partidos de la Serie A y nuevamente ayudó a la Juventus a asegurar el título de liga. Sin embargo, el equipo no tuvo éxito en la Liga de Campeones, siendo eliminado en los octavos de final por el Lyon.

La tercera temporada en la Juventus, la 2020-2021, fue un poco más complicada. El equipo no pudo mantener el dominio en la Serie A y terminó en el cuarto lugar. A pesar de eso, Ronaldo fue nuevamente el máximo goleador del equipo: 29 goles en 33 partidos de liga.

Cristiano Ronaldo llegó a Juventus desde Real Madrid por 117 millones de euros. (Foto: Getty Images)





