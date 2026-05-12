Barcelona vs. Alavés: se enfrentan en apasionante partido por la fecha 36 de LaLiga en el Estadio Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Si bien los culés llegan relajados, y seguramente con muchos suplentes, buscarán sacarle lustre al título obtenido el último fin de semana, tras superar en el Camp Nou a su clásico rival, Real Madrid, sin la presencia de su estrella, Lamine Yamal, quien se recupera aún de una lesión, ya pensando en lo que será su participación en el Mundial de Estados Unidos.

Por su parte, para los dueños de casa es un encuentro que puede determinar su permanencia en Primera División, pues actualmente se encuentra en zona de descenso. Con el empate de Girona en su visita a Rayo Vallecano, se puso a solo dos unidades de los blanquirrojos.

En 2025, se enfrentaron en dos oportunidades, y en ambas el triunfo fue culé. Primero, en febrero por 1-0 con gol del polaco Robert Lewandowski. Luego, en noviembre, por 3-1 con doblete de Dani Olmo, y otro gol de Lamine Yamal. Antes, apenas al minuto de juego, Pablo Ibáñez había puesto en ventaja a Alavés.

Dani Olmo fue la figura del último enfrentamiento entre ambos. (Foto: Reuters)

Pese al marcado favoritismo a favor de los vigentes campeones de LaLiga, Alavés se perfila como un equipo combativo que utilizará todas sus armas, y el apoyo de sus aficionados, para sacar adelante un partido vital para sus aspiraciones.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Alavés por LaLiga?

Este encuentro entre Barcelona vs. Alavés será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadores como Movistar TV, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de Disney Plus y Movistar TV App.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Alavés por LaLiga?

El encuentro entre Barcelona vs. Alavés está programado para disputarse este miércoles 13 de mayo y comenzará a las 2:30 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 3:30 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el pitazo inicial será a las 4:30 p.m., y en España se disputará desde las 9:30 p.m.

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