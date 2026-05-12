A escasos segundos para perder el partido, Esteban Pavez se puso la capa de héroe y rescató un empate a favor de Alianza Lima ante Sporting Cristal, haciendo que el Estadio Alejandro Villanueva estalle con su golazo. Fue un derechazo colocado, imposible de atajar para Diego Enríquez, quien solo tuvo que voltear y ver cómo se les escapaba un triunfo más que importante en Matute. Si bien el desempeño de los íntimos no fue el mejor, una jugada iluminaba les bastó para no perder en casa.

Con este golazo, Pavez no solo demostró que es uno de los mejores jugadores de Alianza Lima por su facilidad para conectar pases precisos y comandar las acciones desde el centro del campo, sino también por su capacidad para ser determinante en momentos de mucha angustia y cuando todo parece perdido. Por algo llegó como pedido expreso de Pablo Guede y no tardó mucho en ganarse la titularidad.

A kilómetros de distancia hacia el sur, su gol tuvo repercusiones impensadas en gente con quien compartió vestuarios. Y es que horas después del empate ante Sporting Cristal, Arturo Vidal, actual futbolista de Colo Colo y excompañero de Esteban Pavez, comentó su publicación en Instagram y reconoció su capacidad para aparecer y darle la igualdad a los blanquiazules. “Goleador”, escribió el ‘Rey’ en la publicación del mediocampista de Alianza Lima.

Esteban Pavez es titular indiscutible en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Esta no es la primera vez que queda en evidencia la buena relación que tiene Vidal con Pavez, ya que el primero siempre ha sabido reconocer el liderazgo del otro, tanto cuando compartieron camerinos en Colo Colo o cuando estuvieron juntos en la Selección de Chile. Incluso, en su momento afirmó que es el mejor capitán que ha tenido a lo largo de su carrera.

“Cuando me preguntan de los mejores capitanes que he tenido, siempre dije que es Pavez porque lo veo. Cuando estuvo en la selección y yo no me di cuenta de lo que hacía. Le dije que estaba loco porque hacía demasiadas cosas que nunca pensé que un capitán hacía”, sostuvo Vidal en abril del 2025, cuando Pavez recibía innumerables críticas de los hinchas de Colo Colo.

“Es el capitán no sólo de los jugadores, sino del club. De la gente que trabaja y no todos saben que están acá. Se preocupa de los detalles”, agregó en una entrevista, dejando en claro que además de ser un gran futbolista, Esteban Pavez era muy respetado por sus compañeros por su valor como líder dentro del vestuario. Qué duda cabe que Alianza Lima también ocurre lo mismo, siendo la manija del equipo dentro y fuera del campo.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate por 1-1 ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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