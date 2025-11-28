Barcelona vs. Alavés se enfrentan este sábado 29 de noviembre, en el cruce correspondiente a la fecha 14 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Spotify Camp Nou (Barcelona, España), donde los dirigidos por Hansi Flick están obligados a quedarse con los tres puntos para seguir en la pelea del campeonato español. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega al encuentro tras un momento dulce en la competición doméstica, pero con la presión de seguir sumando de a tres para no perderle pisada al conjunto merengue que -de ganar- podría despuntarse y complicar esta pelea.

A pesar de los buenos resultados recientes en LaLiga, el equipo es consciente de la necesidad de mantener la concentración y la intensidad ante cualquier rival. Además, vienen de perder a mitad de semana ante Chelsea por la Premier League.

Hansi Flick podrá contar con la mayoría de sus figuras, y se espera que ponga en el campo su once de gala para asegurar los tres puntos. Las posibles alineaciones que se manejan en la prensa deportiva sugieren un Barcelona ofensivo, con Robert Lewandowski como principal referente en ataque.

Por su parte, el Alavés, ubicado en la mitad inferior de la tabla (14ª posición), viaja a la Ciudad Condal con la esperanza de puntuar y alejarse definitivamente de los puestos de descenso, teniendo en cuenta que es una constante a lo largo de las temporadas.

El equipo albiazul confía en su capacidad defensiva y en aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe para sorprender al gigante catalán. Antonio Blanco es uno de los jugadores con mayor valor de mercado del equipo y una pieza clave en el centro del campo, encargado de la contención y la distribución del juego.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Alavés?

El partido entre Barcelona vs. Alavés se disputará en el estadio Spotify Camp Nou, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés?

El encuentro entre Barcelona vs. Alavés está programado para este sábado 29 de noviembre desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a la 9:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Alavés?

TE PUEDE INTERESAR