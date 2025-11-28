Aunque era un secreto a voces, la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima ha sido un movimiento impensado en este mercado de pases y por lo pronto no se sabe cuál será el nuevo destino del delantero argentino. En medio de esta incertidumbre, en las últimas horas surgió el nombre de Sporting Cristal como posible destino del ‘Pirata’, entendiendo que su deseo es seguir jugando por un año más y en la capital.

Si bien RPP Noticias confirmó que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre ambas partes, desde Sporting Cristal valoraron la calidad del cordobés y no le cerraron las puertas, siempre y cuando cuente con la aprobación de Paulo Autuori y su comando técnico. Según señaló Julio César Uribe, director de Fútbol del cuadro rimense, este tipo de decisiones tienen que consensuarse después de un diálogo.

“Primero lo tenemos que conversar con el técnico, su opinión siempre es muy importante, y después consensuarlo en la directiva”, afirmó el ‘Diamante’, en una breve charla con la prensa tras el partido de leyendas organizado por la CONMEBOL, a propósito de la realización de la final de la Copa Libertadores en nuestro país.

Eso sí, Uribe reconoció la importancia de Barcos como futbolista por todo lo que consiguió en Alianza Lima y, sea en Sporting Cristal u otro club, será bien valorado por su trayectoria. “Por respeto a un jugador que no necesita presentación, que solamente hay que felicitar su excelente trayectoria, su gran productividad y en el lugar donde se le considere es por demás merecido”, añadió.

Más allá de cualquier posibilidad de contratar al ‘Pirata’, Julio César Uribe aseguró que por el momento están enfocados plenamente en los play-offs, donde primero tendrán que enfrentar a Alianza Lima en la semifinal y, de pasar a la final, chocarían con Cusco FC. En una temporada donde no fueron capaces de pelear por el campeonato, en la institución celeste quieren llevarse el cupo de Perú 2.

“Nosotros a lo nuestro que es el play-off el día 2 contra Alianza Lima y no estamos pensando en otra cosa que no sea en estos partidos. Estamos pensando en los partidos. Después tendremos tiempo para tomar las decisiones que correspondan”, aseveró el directivo rimense.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Después de vencer por 2-1 a Atlético Grau, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Alianza Lima, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

