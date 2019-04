¡¿Y así lo ficharon?! Se confirma que el Barcelona sabía de las indisciplinas de Dembélé en el Dortmund

En la previa del Barcelona vs Alavés , válido por LaLiga Santander 2019 en su jornada 34, el exsecretario técnico azulgrana, Robert Fernández, ha confesado que tenía conocimiento de las tardanzas de Ousmane Dembélé cuando cerró su fichaje en 2017.



En un adelanto de la entrevista que ha brindado a 'beIN Sports', el otrora dirigente del FC Barcelona reveló que Dembélé tenía en el Dortmund los mismos problemas por los que a inicios de año se ganó más de una amonestación. Sin embargo, fue un factor que no tomaron en cuenta.



"Hablando del fichaje de Ousmane yo sabía todo. Sabía cuál era la situación, que en el Dortmund llegaba tarde a los entrenamientos. Yo también llegaba tarde en el Barça con Johan de entrenador y jugaba todos los domingos. No había ningún problema”, dijo Fernández a solo unas horas del Barcelona vs Alavés.

Dembélé va de titular

Ante la necesidad de una que otra variante, Dembélé está llamado a ser titular en el Barcelona vs Alavés de este martes en Mendizorroza. El partido está programado para las 2:30 de la tarde y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports.



Para lograr el título de LaLiga Santander, el Barcelona necesita ganar de visita en esta jornada y esperar que el miércoles el Atlético de Madrid no haga lo propio ante el Valencia. El equipo de Messi se alista para cantar el alirón.

