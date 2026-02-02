Lionel Messi publicó en sus redes sociales videos cortos y fotografías que resumen la gira de pretemporada que realizó su equipo por Perú y Colombia, en la que enfrentó partidos amistosos como parte de su preparación para la nueva temporada de la MLS. Entre las imágenes más llamativas aparece Matute, el estadio de Alianza Lima, escenario que albergó uno de los encuentros del conjunto estadounidense.

Acompañando el post, Messi escribió un mensaje de agradecimiento que rápidamente fue replicado por miles de hinchas en la región y, por supuesto, los hinchas del club de La Victoria se mostraron orgullosos por ver al Estadio Alejandro Villanueva en el carrete de fotos publicado por el argentino.

“Arrancamos la pretemporada con los amistosos en Perú y Colombia. Muchas gracias por el recibimiento y el cariño de toda la gente en ambos países. ¡Siempre es un gusto volver a lugares tan especiales de nuestra Sudamérica!”, se lee en la publicación.

La gira sudamericana del Inter Miami generó gran expectativa, especialmente en Lima, donde la presencia del campeón del mundo provocó una cobertura mediática sin precedentes. Alianza Lima, por su parte, aprovechó esto para celebrar la ‘Noche Blanquiazul’ con un triunfo por 3-0 con goles de Paolo Guerrero (2) y Luis Ramos.

La visita del club de la MLS no solo tuvo un impacto deportivo, sino también comercial y simbólico, al llevar a una de las máximas figuras del fútbol mundial a escenarios históricos del continente. En Colombia, por su parte, el conjunto rosado se impuso por 2-1 ante Atlético Nacional y ahora se prepara para visitar a Barcelona SC, el sábado 7 de febrero.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a 2 de Mayo, en el compromiso correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 4 de febrero desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental Rio Parapití.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

