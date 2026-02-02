El último fin de semana, Renato Espinosa marcó un doblete para Unirea Slobozai de la Primera División de Rumania y confirmó que es el goleador de su equipo: suma seis tantos en 13 partidos. De hecho, con un puntaje de 8.9 sobre 10 se ubicó como el hispanoamericano con mejor rendimiento en resto de Europa para el portal SofaScore. Un buen momento para el peruano en su primera experiencia en el ‘Viejo Continente’, y que lo acerca a marcar pronto el siguiente check de su lista: ser convocado a la Selección Peruana. Con 27 años, el delantero formado en Sporting Cristal habló con Depor sobre su actualidad y sus próximos desafíos en la liga de un país que está a un paso de volver a una Copa del Mundo.

¿Cómo estás con este arranque de temporada?

Me siento bastante bien, gracias a Dios estoy bastante acostumbrado, ya me aclimaté y todo, aunque igual es un poco complicado también el tema del clima y sí, de hecho también es muy complicado el tema del calendario, porque si bien dices que ahora estamos a mitad de campeonato, yo me fui de Perú estando a mitad de temporada también, entonces ya tengo todo un año completo sin parar y me queda medio año más, que es parte de la adaptación también, entonces hay veces en que el cuerpo pide un descanso, pero acá no hay tiempo para nada y si das un cachito te quitan el puesto, entonces no hay tiempo para dar ni una ventaja.

De acuerdo, ¿cómo se dio esta chance de emigrar?

Yo la verdad siento que fue bastante rápido. Yo estaba en Cusco y justo empezaba la para de mitad de año y bueno yo me fui a Lima, estaba en mi casa y me llamó mi representante al primer día de vacaciones y me contó que había una posibilidad de ir a Europa y le dije ok, bueno, está bien, dime y yo trato de hablar con el técnico y con el presidente para tratar de ver la manera de cómo salir porque había un tema ahí con una cláusula de compra; entonces no sabía cómo lo iban a manejar y bueno, este tema se dio bastante rápido y en cuatro días yo estaba ya mudándome de Piura a Lima para poder mudarme acá a Rumanía, fue básicamente un contacto con mi representante.

Imagino que entusiasmado por emigrar de un momento a otro, y en una liga emergente como la de Rumania.

Sí, definitivamente es un objetivo, es un sueño que tenía desde hace muchos años poder jugar en Europa y poder cumplirlo es tipo poner un check en una lista de objetivos que gracias a Dios se da y sí, estar en una liga como Rumania es, como tú dijiste, un impulso, es también tratar de dejar en alto el nombre del país, acá soy el primer peruano que viene a la liga me parece, entonces yo siento que por ese lado es una gran oportunidad para poder saltar a otras ligas más adelante.

¿Qué podrías decir sobre qué cosa tiene la liga de Rumania que no tiene Perú y viceversa?

Esta pregunta me la hacen bastante, y pasa que en cuanto a nivel futbolístico la verdad que siento que la liga de acá está un pasito por delante por tema de continuidad de juego, de físico, en Perú si bien puedes encontrar mucha más calidad, acá la compensan con actitud, con meter, con pegar, sobre todo a los delanteros nos pegan todo el partido y son muchos más físicos todos los jugadores, acá no es a ninguno que lo choquen y salga volando o hay algún tipo de no sé, un físico privilegiado que destaque sobre los demás, acá son todos grandes.

Renato Espinosa fue reconocido por la página Sofascore como el hispanoamericano con mejor rendimiento en resto de Europa. (Captura)

Pero se acomoda como que a tu forma de juego creo, porque tú eres un delantero que también como referencia a veces chocas continuamente con el defensa, se acomoda un poco a tu forma, tu estilo de juego.

Sí claro, de hecho como delantero hay que adaptarse a cómo viene el partido, si son defensas que no suelen chocar mucho, que no son muy físicos, entonces tienes que adaptar tu juego para poder llevarlo a sacar una ventaja distinta, en este caso tienes que sacar una ventaja distinta en cuanto a calidad pero sin dejar de lado el tema físico, y otro aspecto que también es muy distinto es el tema del VAR. Yo siento que el VAR en Perú se demora muchísimo, cada decisión se toman dos o tres minutos y claro, cuando empieza el partido nuevamente es un partido totalmente distinto porque el fútbol es de momentos. Si bien un equipo puede estar dominando el partido hay una para de VAR de dos minutos y el partido cambia completamente. Acá una para de VAR te dura 20 a 30 segundos y ya estás jugando de nuevo, no te cobran las faltas, se juega mucho y claro, al ser más físico, al no haber mucha pausa, te exige también en el día a día siempre estar en tu mejor nivel.

Esto es una duda ya más personal; tú que jugabas en el calor, que te acostumbraste a jugar en el calor y ahora que estás más habituado al frío, ¿qué es más difícil?

El frío, definitivamente el frío. Hoy hemos entrenado a - 8 grados y la semana pasada con - 15, entonces claro, llega un punto donde te puedes poner toda la ropa del mundo encima pero al final te puedes poner guantes y el frío te pasa los guantes y los dedos se te congelan, hay entrenamientos que no abro la mano, estoy permanentemente haciendo puños con los dedos para poder calentarlos de cierta manera. Hay partidos donde yo he terminado sin sentir los dedos del pie porque el frío es extremo; claro acá hay ciertas técnicas también, te ponen unas cremas que te calientan durante todo el partido, unas medias especiales, algunas plantillas especiales para que se calienten, pero al final el frío es tanto que es muy complicado, te puedes poner mucha ropa pero en los partidos no puedes jugar con tanta ropa encima, entonces short, polo, por ahí te puedes poner unas licras debajo y ya está, tus medias largas y ya está, no hay mucha cosa que te puedas poner y el frío yo creo que le gana el calor, el calor te puede desgastar físicamente, te deshidrata y te atonta, pero el frío te hace doler el cuerpo.

Me imagino que donde vives hay calefacción, ¿duermes con calefacción o ya te has acostumbrado un poco al frío más allá de lo que pasa en un partido?

No, es imposible acostumbrarse a este frío, todas las casas acá tienen calefacción, estás permanentemente con el control, no solo por el frío sino por la misma humedad. Cuando te cae nieve a las ventanas y toda la humedad por el agua entra y en el departamento se puede salir la pintura, se puede hinchar el piso. Entonces estoy permanentemente con el control de la calefacción de la casa en 23, en 26 (grados) a veces, cuando hace mucho frío o cuando llego de entrenar y necesito entrar en calor rápido, pero sí, dentro de la casa es normal, ya no provoca salir para nada cuando hay que hacer compras pero prefiero pedir algo por aplicativo porque es muy complicado salir.

¿Y tú estás solo allá? ¿Estás viviendo solo o tienes familia?

No, ahora estoy con mi enamorada que me ha venido a visitar un tiempo y obviamente es una gran ayuda por el tema de la cabeza, la lejanía, el extrañar, yo estoy acostumbrado a no vivir con mi familia desde los 18 años, pero podía tomarme un vuelo de media hora, una hora y ver a mi familia; acá no, yo me demoré en llegar de Lima para acá, fue un viaje de 23 horas, en total con escalas y todo, no se puede, entonces también con el cambio de horarios y el tema de no poder estar hablando con ellos permanentemente es complicado y Anto (su novia) acá es una gran ayuda.

Te comunicas en inglés, imagino ¿Es más habitual o el idioma por ahí también es complicado?

Es complicado, sí, cuando lo hablan muy rápido, pero el rumano al ser un idioma latino, que viene del latín, tiene bastantes palabras parecidas, entonces por ahí que lo entiendes. Yo ya me he llegado a comunicar algunas palabras que sí puedo decirles, en una sala de masajes “¿quién es el siguiente?" cosas así, pero normalmente es en inglés. Tengo un compañero que habla español, uno que habla portugués y básicamente son las tres lenguas que mejor manejo, entonces es más fácil en inglés realmente, con el técnico, con el resto del equipo, porque no todos hablan español, entonces yo creo que es inglés.

Renato Espinosa suma seis goles en 13 partidos en la Primera División de Rumania. (Foto: Unirea Slobozai)

¿Y qué te ha sorprendido del país? Alguna costumbre, algo que no esperabas o que también influye de repente en tu día a día, que te permite cambiar ciertas cosas y te hace crecer también como persona y como futbolista.

El hecho de la soledad, la cultura acá en Europa es totalmente distinta. Te pongo un ejemplo, no sé, estás aburrido en tu casa y sabes que tienes un amigo que vive a una cuadra de casa, vas y le dices “oye, vamos por un café”, “listo, vamos”. Acá no, acá es “tienes que sacar cita para verme. Yo ahora estoy jugando play y no voy a dejar el play para salir contigo a tomar un café, porque ahorita estoy jugando play”, qué sé yo. Ese tipo de cosas, organizarte, respetar, se respeta muchísimo al momento de manejar también, es muy distinto como le dan la prioridad al peatón, sobre todo tú vas caminando por la calle, cruzas la pista y todos los carros frenan, sin importar qué tan lejos estén o qué tan rápido vengan, frenan porque frenan, es una cosa que me sorprendió bastante. Bueno, la tecnología, yo estuve en un pueblo chico y la tecnología que hay en los centros comerciales o en las tiendas, en los supermercados, a veces no sabía ni cómo sacar un carrito de compras, cómo poder pasar de haber pagado a la salida, porque tienes sensores que no se abren si es que no pones el código de barras de la boleta, cosas así que sorprenden y te das cuenta de que estás en otro mundo, literalmente.

Te pregunto esto porque hay muchos futbolistas peruanos que salen al extranjero y muchos han confesado en entrevistas que es difícil adaptarse a otro país, cuando están más lejos sobre todo, y muchos de ellos por ese motivo a regresan rápido al Perú. ¿Es en este momento que por ahí valoras más la educación o la formación que tuviste por encima de otras cosas?

Sí, bueno, de hecho, es fácil hablar cuando estás en Perú y cerca de tu familia, definitivamente, que de hecho también me pasó en algún momento decir “por qué se regresa este jugador si ya está allá” y una vez que te toca vivirlo, no sólo como jugador sino como persona, como tú dices, es muy difícil, es muy difícil tener que adaptarte a una cultura totalmente distinta donde la gente ni siquiera suena amable. Algo que le pasó a mi novia fue muy gracioso, nos fuimos a comprar y la chica no hablaba inglés, la cajera no hablaba inglés y nos estaba pidiendo si pagamos en cash (efectivo) o con tarjeta y claro, el mismo idioma no te permite ser, no sé, amable, no te están faltando respeto pero te gritan y cosas así. Son pequeños detalles que te hacen pensar que claro, extrañas mucho tu país, extrañas la comida, extrañas el calor de la gente, la cultura simplemente y hasta que no te toca estar tan lejos en una cultura tan diferente es muy complicado y también el lado en el que tú dices la formación y todo, gracias a Dios se me dio la oportunidad de aprender inglés, de aprender otros idiomas y es algo que para mí un futbolista debe tener siempre, a mí me salió esta propuesta y me fui en cuatro días, en cuatro días cambió mi carrera de estar en Perú a venir a Europa y lo único que se habla acá, si no me podría comunicar, es inglés,. En cambio, si es que no supiera inglés no solo tendría las barreras de la tecnología, de la gente, de la comida, sino también que no me puedo comunicar con nadie, entonces yo creo que también ese es otro factor que cuesta mucho, acá también incluso quise ver la manera de tener algún traductor o algún profesor de español-rumano y no existe, no existe de español a rumano, lo máximo que te puede hacer es de inglés a rumano, pero para poder aprender rumano necesitas saber inglés en todo caso, entonces yo creo que esa es otra barrera fundamental por la cual habría gente que se regresa.

También dicen que en todos los países o en todos los rincones siempre encuentras un peruano, ¿Te has encontrado con compatriotas en tu ciudad o en Rumania?

Bueno, tuve que ir al consulado de Perú, yo acá tengo contrato de dos años y tuve que hacer unos papeles para darle unos poderes a mi papá y en el consulado, obviamente, eran peruanos los que trabajaban ahí y me contaron que en toda Rumanía hay 20 peruanos. Había un restaurante de un señor arequipeño que la gente no le hizo mucha onda y ahí quebraron, lo cerraron, pero no hay muchos, realmente acá en Rumanía es muy desolado de peruanos, hay 20 pero no me he encontrado con ninguno todavía.

Renato Espinosa jugó en Alianza Atlético en 2024 y 2025. (Foto: AAS)

Estás en buen momento y con buenas estadísticas. ¿Cuál es tu objetivo a esta altura de la temporada? ¿Te gustaría, por ejemplo, llegar a un grande de Rumania y hacer carrera en Europa, o ves con buenos ojos volver a la Liga 1 por una buena oferta?

Bueno, de hecho mis objetivos van también como dices con los números, obviamente me ayuda, hoy en día soy el goleador del equipo y no estuve desde el comienzo, yo siento que mis objetivos son seguir haciendo goles, seguir haciendo buenos números para poder saltar a un equipo más grande de acá o irme a una liga con mejor reconocimiento, pero claro, el hecho de poder regresar, yo siempre he dicho lo mismo y nunca lo voy a cambiar, yo las ventanas no las cierro y siempre escucho cualquier propuesta que venga y no desmerezco ninguna liga. Obviamente voy a ver por la mejor manera de poder seguir progresando en mi carrera, de no bajar el nivel, de todo; todos los detalles para mí son súper importantes y si regresar a Liga 1 eventualmente se da, lo escucharé, me sentaré a conversarlo con mi familia, con mi agente y se verá la manera de cómo responder, de manera positiva, de manera negativa, pero siempre voy a estar escuchando cualquier tipo de propuesta.

¿Te llamaron ahora en diciembre o en enero para volver?

Sí, claro, me llamaron a mí, llamaron a mi representante, pero bueno, acá igual con el contrato que tengo, en Liga 1 no van a comprar a ningún jugador, entonces es muy difícil que compren jugadores, así que no se iba a completar nada.

Entiendo que económicamente hay una gran diferencia y también al estilo de vida que tienes allá en Rumania, a comparación de clubes de Liga 1 que no sean los grandes, digamos, ¿si hay una diferencia en ese sentido?

Sí, podría ser igual, obviamente en todos los equipos hay diferentes contratos y números que maneja cada jugador con su agente y con el club y bueno, en ese sentido yo siento que depende, obviamente si comparas un equipo grande de Europa con un equipo grande de Perú hay mucha diferencia, si comparas un equipo chico de Europa con un equipo chico de Perú también va a haber mucha diferencia, pero no sé, realmente el tema económico, si bien es muy importante, no es algo que sea muy decisivo en mis objetivos principalmente, yo siempre velo en poder ir cada vez mejor, si es acompañado de lo económico, obviamente es mucho mejor.

Y de lo que has podido averiguar o conocer, ¿cuáles son las ligas que están en mejor nivel que Rumania y son más habituales para exportar o compañeros de tu equipo han podido salir?

Bueno, en cuanto a nivel de la liga, he escuchado que hay jugadores que se han ido a Hungría, a Suiza, hay jugadores incluso que ahora uno de aquí de Rumania fichó por LaLiga de España, entonces hay de todo. En verdad, acá en Europa se mueven por todos lados, pero donde hay más migraciones, esta mañana compraron a un jugador de acá de mi equipo y se va a China, hay muchos jugadores de la liga que se van a Arabia también, obviamente son ligas que no están a nivel de Rumania, pero ya depende de cada jugador ver lo mejor para ellos.

Y el tema selección, ¿tú lo ves lejano o lo ves cercano? Hace poco convocaron a Adrián Ugarriza que está en buen momento también en Israel, y no sé si eso te hace pensar de que están viendo jugadores peruanos en diferentes ligas, ¿por ahí crees que puedes tener alguna posibilidad?

El sueño siempre está, de hecho yo me alegro por Ugarriza que lo convoquen, yo siempre me voy a alegrar por todos los que están convocados y la verdad que, claro, obviamente es un objetivo, es un sueño poder vestir la camiseta de la selección. No he hablado con nadie, nadie se ha contactado conmigo, pero igual siempre voy a estar ahí, el objetivo es llegar, el objetivo es estar y poder demostrar también, y también el tema de poder dejar el nombre del Perú en alto y sin comparaciones, porque eso yo creo que es más morbo que otra cosa.

El delantero espera ser considerado por Mano Menezes, nuevo director técnico de la Selección Peruana. (Foto: AFP)

