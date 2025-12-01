Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan este martes 2 de diciembre, en el cruce correspondiente a la fecha 19 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Spotify Camp Nou (Barcelona, España), donde los dirigidos por Hansi Flick están obligados a quedarse con los tres puntos para seguir en la pelea del campeonato español. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Barcelona tuvo el peor inicio posible ante el Alavés el último fin de semana, encajando un gol en el primer minuto, pero supo reaccionar y terminó ganando 3-1 para sumar su cuarta victoria consecutiva en LaLiga. Sin embargo, el regreso de Raphinha al once titular tras superar su lesión fue de los pocos aspectos positivos que pudo destacar el técnico Hansi Flick.

Ahora, de nuevo en el Camp Nou, aunque con aforo reducido, los azulgranas siguen peleando codo a codo con su eterno rival, el Real Madrid, en la cima del campeonato. Han marcado al menos tres goles en cada una de esas cuatro victorias, mientras que su racha de siete triunfos seguidos en casa en liga les ha permitido promediar 3,29 goles por partido.

Atlético de Madrid solo está a tres puntos del Barcelona, y en una posición ideal para convertir la lucha por el título de esta temporada en una pelea de a tres. El pasado fin de semana, el 2-0 sobre el Oviedo significó su sexta victoria consecutiva en LaLiga, la mejor racha actual del campeonato. Ojo, los ‘colchoneros’, que no han perdido en sus últimos cinco partidos de liga como visitantes, solo han marcado un gol en cuatro de esos encuentros.

El Barcelona solo ha perdido uno de los últimos nueve duelos directos entre estos equipos (7 victorias y un empate), y aunque esa derrota fue en el mismo partido de la temporada pasada, es la única que ha sufrido en los últimos 19 duelos directos en casa en La Liga (13 victorias y 5 empates).

Raphinha dio una asistencia para el Barcelona ante el Alavés, y seis de sus últimos nueve goles con el club han llegado después del minuto 50. Por otro lado, cada uno de los cuatro goles de Alexander Sorloth en LaLiga con el Atlético esta temporada han sido antes del descanso, incluidos dos frente al Oviedo, aunque sigue sin estrenarse como goleador fuera de casa en la presente campaña liguera.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Atlético de Madrid?

El partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid se disputará en el estadio Spotify Camp Nou, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético de Madrid?

El encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid está programado para este martes 2 de diciembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Atlético de Madrid?

