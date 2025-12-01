La salida de Sebastián Britos generó más ruido del esperado en Universitario, y el propio arquero decidió contar su versión de una forma que terminó removiendo el ambiente crema. En medio del cierre del tricampeonato y cuando muchos imaginaban que seguiría una temporada más, el uruguayo de 37 años reveló que no solo quería permanecer en el club, sino que además se enteró de su no renovación en un momento que no esperaba. Según explicó, el proceso y la comunicación no fueron los adecuados, y eso lo dejó con una mezcla de sorpresa y frustración al finalizar el año.
Britos, quien conversó con el programa Fútbol como Cancha, recordó que desde hace semanas intuía que algo no iba del todo bien, aunque mantenía la esperanza de que el club le propusiera continuar. El arquero venía de ganar dos títulos nacionales consecutivos y de ser parte clave en la campaña internacional, por lo que imaginaba una negociación distinta.
El portero explicó que la dirigencia fue la que tomó la decisión final sobre su futuro. Según detalló, fueron Álvaro Barco y el administrador temporal Franco Velazco quienes le comunicaron que no estaba en los planes para el 2026. La conversación, contó, ocurrió en el último entrenamiento del año, un momento que no esperaba y que marcó su despedida del plantel.
Nota en desarrollo
