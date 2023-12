En la previa del enfrentamiento entre el Barcelona y el Atlético de Madrid este domingo en el Estadio Olímpico de Montjuic, válido por la fecha 15 de LaLiga de España, Joao Félix se encuentra nuevamente en el centro de la atención, con el peso de las críticas sobre su paso por el equipo rojiblanco. La voz que se ha sumado al coro de evaluaciones es la de su excompañero, Antoine Griezmann, quien no dudó en compartir su perspectiva sobre las razones del supuesto fracaso del portugués en el equipo que dirige técnicamente Diego Pablo Simeone.

El ‘Principito’ ofreció su análisis sobre la experiencia de Félix en el Atlético, señalando que la adaptación y la constancia eran clave en ese entorno. “Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de darle una salida”, comentó el delantero francés en Movistar.

La respuesta de Joao Félix no se hizo esperar. En otra entrevista con Movistar, el jugador portugués expresó su desacuerdo con las palabras de Griezmann y defendió su desempeño en el Atlético de Madrid. En el avance de la entrevista, Félix evitó entrar en polémicas directas.

“No estoy de acuerdo, él tiene su opinión y no voy a comentarlo. Hay cosas que podría haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien pero no es culpa solo de uno, sino de varios”, dijo el hoy delantero del Barcelona, quien llegó al club azulgrana en el último mercado de verano.

El duelo entre Barcelona y Atlético no solo representará un enfrentamiento crucial en el terreno de juego, sino que también agrega un componente de tensión y rivalidad entre dos jugadores que compartieron vestuario y que, ahora desde bandos opuestos, dan a los aficionados un motivo más para seguir de cerca este emocionante choque en Montjuic.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético de Madrid?





El cuadro dirigido por Xavi Hernández recibirá este domingo 3 de diciembre al Atlético de Madrid en el Olímpico de Montjuic. El partido, válido por la decimocuarta jornada del campeonato español, se jugará a las 3:00 P.M. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV).





¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga 2023-24?





Tras nueve victorias, cuatro empates y una derrota, en un total de 14 partidos, el FC Barcelona marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24 (ver aquí clasificación completa) con 31 unidades. El vigente campeón español se encuentra a cuatro puntos de los líderes Real Madrid y Girona.





