Mientras en Buenos Aires se define si se juega o no la final Riverlate vs. Boca Juniors de la Copa Libertadores; en Madrid, Lionel Messi se lució con una genial 'huacha' en el choque Barcelona vs. Atlético de Madrid , por LaLiga Santander.

Sobre los 20 minutos del primer tiempo, Lionel Messi mostró parte de su clase para salir de la marca de Filipe Luis. El argentino, de una manera sutil, hizo pasar la pelota por entre las piernas del brasileño.

Tras ello, Lionel Messi cedió el balón a su compañero Luis Suárez, quien respondió con un mal pase y el ataque no se pudo concretar. Al final del primer tiempo, no hubo goles en el Wanda Metropolitano.

Atlético de Madrid y Barcelona compiten por la cima de la liga española , en un indudable examen parcial por el título, un duelo enorme en lo colectivo y en lo individual que no admite concesiones ni matices, aunque aún quede mucho por disputar de la carrera hacia el éxito.