Este miércoles 22 de abril, Barcelona vs. Celta de Vigo se enfrentan por la jornada 33 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo clave para los culés, pues de ganar mantendrán la ventaja sobre Real Madrid que se impuso el último martes sobre Deportivo Alavés. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Luego de acabarse su campaña en la Champions League, eliminado ante Atlético de Madrid, a los culés solo les resta ganar LaLiga y empezar a planificar la siguiente temporada con la deuda pendiente a nivel internacional.

Lo mismo ocurre con su rival de turno, Celta de Vigo, que tuvo una dura despedida en los cuartos de final de la Europa League, con un marcador global en contra de 1-6, y que ahora solo aspira a mantenerse en los lugares que otorgan una plaza a torneos internacionales.

La última vez que se enfrentaron en territorio culé fue victoria de los locales por 4-3 en partidazo. Para los blaugranas anotaron Ferrán Torres, Dani Olmo y doblete de Raphinha. En tanto, Borja Iglesias hizo un hat trick para los de Galicia.

La superioridad por presente y plantel es, sin duda, de Barcelona; sin embargo, Celta ya ha sabido sumar en de visita ante los culés, por lo que se espera un partido abierto.

Alineaciones probables

Barcelona: Joan Garcia; Balde, Èric Garcia, Cubarsí, Koundé; Pedri, Gavi, Fermín; Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Celta de Vigo: Radu; Mingueza, Marcos Alonso, Aidoo, Javi Rodríguez, Carreira; Moriba, Vecino, Fer López; Jutglà, Borja Iglesias.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Celta de Vigo?

El partido entre Barcelona vs. Celta de Vigo está programado para este miércoles 22 de abril desde las 2:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 4:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 3:30 p.m.; en México a las 1:30 p.m.; y en España a las 9:30 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Celta de Vigo?

El compromiso entre Barcelona vs. Celta de Vigo se disputará en el Spotify Camp Nou, con la transmisión exclusiva de DSports para Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, además de la opción de streaming en la plataforma oficial DGO. En suelo español también se podrá ver por Movistar LaLiga y DAZN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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