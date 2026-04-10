Este sábado 11 de abril, Barcelona vs. Espanyol se enfrentan por la jornada 31 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo clave para los culés, pues necesitan ganar en casa para sostener sus siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid y seguir como los principales candidatos a ganar el título liguero. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Un clásico de ciudad con peso histórico. El denominado derbi barcelonés es uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol español. A lo largo de la historia, el Barcelona ha dominado ampliamente el historial, con una clara ventaja en victorias sobre su rival ciudadano, lo que refuerza su condición de favorito en este tipo de cruces.

Barcelona llega como líder y con dinámica ganadora. El conjunto azulgrana afronta el partido en lo más alto de la clasificación y con una racha sólida en LaLiga. Viene de imponerse 2-1 al Atlético de Madrid y encadena varias victorias consecutivas, con un balance reciente de cuatro triunfos y 13 goles a favor.

Más allá de su buen momento liguero, el equipo dirigido por Hansi Flick llega condicionado por su reciente derrota en Champions League –2-0 a manos del mismo Atlético de Madrid–, lo que convierte al derbi en una oportunidad para recuperar sensaciones y reforzar su candidatura doméstica.

El cuadro culé podría formar con Joan García; Araujo, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Gavi; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Ferran Torres. La duda principal pasa por el estado físico de Pedri, que podría perderse el encuentro por molestias musculares.

Espanyol, urgido de resultados. El conjunto perico llega con una realidad distinta: atraviesa una racha negativa prolongada en 2026, sin conocer la victoria en lo que va del año, lo que ha condicionado su posición en la tabla y su confianza competitiva: marcha décimo con 38 puntos.

A pesar de los malos resultados, Espanyol se mantiene en la zona media del campeonato y aún aspira a pelear por puestos internacionales. El derbi aparece como una oportunidad ideal para cambiar la dinámica y dar un golpe anímico.

En el último enfrentamiento entre ambos, disputado en enero de 2026, Barcelona se impuso por 2-0 como visitante, consolidando su dominio reciente en el clásico catalán y reafirmando su superioridad en los duelos directos. Veremos si este sábado los culés logran sostener esa misma ventaja y se imponen en casa, para luego enfocarse en la vuelta contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Espanyol?

El partido entre Barcelona vs. Espanyol está programado para este sábado 11 de abril desde las 11:30 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 12:30 p.m.; en México a las 10:30 a.m.; y en España a las 6:30 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Espanyol?

El compromiso entre Barcelona vs. Espanyol se disputará en el Spotify Camp Nou, con la transmisión exclusiva de DSports para Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, además de la opción de streaming en la plataforma oficial DGO. En suelo español también se podrá ver por Movistar LaLiga y DAZN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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