Barcelona vs. Celta de Vigo se enfrentan este domingo 9 de noviembre, en el cruce correspondiente a la fecha 12 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio de Balaídos (Vigo, España), donde los dirigidos por Hansi Flick necesitan sumar una victoria para seguir de cerca al líder del campeonato. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Barcelona llega al encuentro con la obligación de no perder terreno en la lucha por la cima. Actualmente, los azulgranas se encuentran a cinco puntos del Real Madrid, por lo que cada jornada se vuelve decisiva para sostener la presión sobre su clásico rival. El triunfo 3-1 sobre Elche en la fecha anterior mantiene motivado al plantel, que además viene de igualar 3-3 ante Brujas por la Champions League en Bélgica. La misión será demostrar regularidad en un escenario siempre complejo.

La generación ofensiva del Barça continúa pasando por los pies de jugadores como Lamine Yamal y Frenkie de Jong, mientras que figuras como Ferran Torres, Raphinha y Robert Lewandowski aportan soluciones en ataque. La posibilidad de encontrar profundidad por bandas será clave para imponer condiciones en Balaídos, donde el ritmo y la circulación del balón pueden marcar diferencias.

Sin embargo, el desgaste físico del calendario obliga a mantener atención en la rotación. Hansi Flick deberá cuidar la estructura defensiva, sabiendo que el rival cuenta con jugadores capaces de lastimar en transiciones rápidas, especialmente por los costados. La solidez en mediocampo será determinante para sostener el ritmo del partido y evitar espacios abiertos.

Por su parte, el Celta llega en buen momento tras vencer 2-1 a Levante como visitante. Actualmente ubicado en la mitad de la tabla, el equipo gallego quiere aprovechar su localía para acercarse a la zona alta del campeonato. El estadio de Balaídos suele jugar un rol emocional clave, especialmente en encuentros ante rivales de alta jerarquía.

En el frente de ataque, jugadores como Borja Iglesias, Ferran Jutglá y Pablo Durán son las principales referencias, mientras que los laterales Óscar Mingueza y Javi Rueda aportan amplitud y desequilibrio. El plan del Celta pasará por sostener bloques compactos, cortar líneas de pase interiores y apostar por ataques verticales cuando recupere el balón.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue un duelo vibrante: el 19 de abril de 2025, el Barcelona se impuso 4-3 en Montjuic, en un partido repleto de emociones y goles. Balaídos podría ofrecer nuevamente un escenario similar, con dos equipos que no suelen resignar protagonismo.

¿En qué canales ver Barcelona vs Celta?

El partido entre Barcelona vs Celta se disputará en el estadio de Balaídos, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de Movistar TV y Claro TV y el servicio de streaming de Disney Plus. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Celta?

El encuentro entre Barcelona vs Celta está programado para este domingo 9 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a la 2:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿Dónde juegan Barcelona vs Celta?

