La tarde en el Estadio Monumental era una fiesta absoluta, diseñada para cerrar con broche de oro la celebración del tricampeonato. El resultado del partido contra Deportivo Garcilaso era casi una anécdota, aunque el 0-0 final reflejó a un equipo que dominó sin la tensión habitual. Sin embargo, en medio del ambiente festivo y los festejos, una declaración inesperada de Rodrigo Ureña encendió todas las alarmas. El hombre que es el motor del mediocampo ‘crema’ puso en duda su futuro, opacando momentáneamente la celebración.

El volante chileno, pieza clave del ‘tri’, jugó un buen partido en el empate sin goles. Universitario, jugando ya tranquilo tras conseguir el título hace un par de fechas, dominó de inicio a fin pero no estuvo fino en la definición. Pese al 0-0, los hinchas que abarrotaron el estadio de Ate no dejaron de alentar, en una comunión perfecta con el plantel campeón.

Al finalizar el encuentro, Ureña analizó el trámite del partido, restándole dramatismo al empate. El chileno reconoció que, con el título ya definido, es normal que los rivales jueguen de manera más defensiva en el Monumental, dificultando la ofensiva de un equipo que hoy no tenía la urgencia de ganar.

“Los rivales vienen a hacer su partido, a cerrarse atrás. Siempre queremos ganar, pero no siempre se puede”, reveló el ‘Pitbull’, explicando la falta de contundencia del equipo ‘crema’ en un partido que fue más una celebración que una competencia de alta intensidad.

Sin embargo, la sorpresa y la alarma de la jornada llegaron segundos después, cuando fue consultado por su continuidad para la temporada 2026. Aunque el ‘Pitbull’ es una pieza fundamental del esquema y tiene contrato vigente con la institución hasta diciembre del próximo año, sus palabras causaron estragos.

“No sé si me quedaré, ya lo hablaremos”, reveló escuetamente Rodrigo Ureña. Esta frase, corta y directa, desató de inmediato las especulaciones, ya que no es común que un jugador con vínculo contractual ponga en duda su permanencia de manera tan pública en plenos festejos.

Más allá de la bomba que soltó sobre su futuro, el mediocampista chileno no ocultó su felicidad por el logro colectivo y por poder festejar el título en casa, rodeado del impresionante marco de público que llenó el estadio Monumental.

Ureña destacó la unión del plantel y el mérito de haber conseguido el histórico tricampeonato, reconociendo el gran trabajo realizado por el grupo a lo largo de las últimas temporadas. “Estamos tranquilos. Venimos de lograr el tricampeonato y es espectacular poder celebrar con nuestra gente”, sentenció el volante.

“Hemos hecho las cosas muy bien. Estoy orgulloso del grupo”, concluyó el chileno, cerrando su intervención con una nota de alegría que contrastaba fuertemente con la incertidumbre que él mismo había sembrado segundos antes sobre su futuro.

