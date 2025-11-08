La lucha por los cupos internacionales en la Liga 1 2025 ha llegado a su punto más alto. A falta de muy poco para el cierre de la fase regular, uno de los clubes grandes de la capital ha logrado sellar su objetivo. Sporting Cristal consiguió un triunfo vital que le permite respirar con tranquilidad y asegurar, matemáticamente, su presencia en la próxima edición del torneo de clubes más importante del continente, incluso antes de disputar las definiciones de fin de año.

La confirmación oficial llegó a través de las redes sociales del máximo ente del fútbol sudamericano. La cuenta de la CONMEBOL Libertadores publicó la tradicional gráfica de bienvenida: “¡Bienvenido! @ClubSCristal jugará la CONMEBOL #Libertadores 2026. #GloriaEterna”.

El partido clave que selló esta clasificación fue la sufrida victoria por 2-1 frente a Cienciano en la última jornada. Esos tres puntos fueron de oro, ya que le permitieron a Sporting Cristal consolidarse dentro de los cuatro primeros lugares de la Tabla Acumulada.

Sporting Cristal es el último equipo clasificado a la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol)

Con esta ventaja, el equipo ‘rimense’ ya no puede ser alcanzado por sus perseguidores más cercanos, uno de ellos Melgar -que cerró su participación dos fechas antes de que culmine el Torneo Clausura-, garantizando su participación en el ‘play-off’ por los cupos coperos.

Ahora, el objetivo de Sporting Cristal en las jornadas restantes y en los ‘play-offs’ de diciembre será luchar por la mejor ubicación posible. Quedar segundo en el Acumulado le daría una ventaja significativa en esas finales, permitiéndole pelear por el cupo directo a la fase de grupos (Perú 2). Terminar tercero o cuarto lo obligaría a un camino más largo, partiendo desde las fases previas (Perú 3 o Perú 4) para alcanzar la Gloria Eterna.

¿Cuándo se jugarán los play-offs por la Copa Libertadores?

Con el calendario regular ya cerrado, la atención se centra en las fechas de los ‘play-offs’, las cuales ya han sido confirmadas. Según la información proporcionada por el periodista Ernesto Macedo, el cronograma de estas finales ya está estructurado en dos fases, comenzando la primera semana de diciembre.

La Fase 1, que enfrentará al tercer y cuarto puesto de la Tabla Acumulada en partidos de ida y vuelta, ya tiene sus días marcados. El primer encuentro se disputará el martes 2 de diciembre, mientras que la revancha, donde se definirá al primer finalista y al clasificado como Perú 4, será el sábado 6 de diciembre.

El equipo que resulte ganador de esta llave avanzará a la Fase 2, la gran final por el cupo de Perú 2, fase de grupos de Libertadores. En esta instancia, el ganador de la Fase 1 enfrentará al equipo que ocupó el segundo lugar de la Tabla Acumulada. Esta final por el subcampeonato también se jugará en formato de ida y vuelta. El primer partido está programado para el miércoles 10 de diciembre, y el duelo definitivo que cerrará la temporada 2025 de la Liga 1 se jugará el domingo 14 de diciembre.

El resultado de esta última llave definirá todo. El ganador absoluto será el subcampeón nacional (Perú 2) y clasificará directo a la fase de grupos. El perdedor de esta final se quedará con el cupo de Perú 3 (Fase 2), dejando al perdedor de la Fase 1 con el boleto de Perú 4 (Fase 1), el más tempranero del torneo continental.

TE PUEDE INTERESAR