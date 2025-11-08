La celebración del tricampeonato de Universitario de Deportes tuvo su coronación en la ceremonia de premiación de la Liga 1 2025. Mientras el equipo levantaba el trofeo del Clausura, un nombre fue reconocido por encima del resto como la figura de la temporada. Alex Valera que fue la punta de lanza del equipo ‘crema’ durante todo el año, y clave en el segundo semestre, fue galardonado como el mejor jugador. Su reacción, sin embargo, fue una mezcla de alegría, humildad y una ambición que ya mira al futuro, un futuro que no aseguró al 100% en Ate.

El atacante de 29 años fue elegido como el Mejor Jugador de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Este premio fue el reconocimiento a una temporada espectacular, donde no solo fue el goleador del equipo, sino la pieza fundamental que apareció en los momentos más complicados para asegurar el histórico tricampeonato.

Lejos de asumir el protagonismo, ‘Valegol’ desvió los elogios al colectivo, asegurando que el premio pertenecía a todo el grupo. “Estoy feliz. Esta premiación es de todo el equipo, hoy me toca a mí y hay que disfrutar estos bellos momentos que estamos pasando”, sostuvo el delantero. Al ser consultado por las claves del éxito, el ‘9’ las resumió en dos conceptos: “Mucha humildad, mucho trabajo y con eso se pudo lograr el objetivo”.

Por sus goles, Alex Valera fue elegido el mejor jugador Liga1 2025. (Captura GOL Perú)

El delantero nacido en Pomalca no dudó en calificar este año como el pico de su trayectoria profesional. Después de recibir el reconocimiento de la Liga 1, Valera confesó que, hasta el momento, esta ha sido su temporada soñada. “Creo que este es mi mejor año (de su carrera). Todavía falta un partido, pero por ahora las cosas están saliendo como uno quiere”, sostuvo.

El premio no fue gratuito. Valera fue una pieza determinante en la consecución del ‘tri’, especialmente en la recta final del Torneo Clausura. Fue en este segundo semestre donde el atacante mostró su mejor versión, anotando nueve goles cruciales y brindando dos asistencias, números que le valieron también ser elegido como el mejor jugador del Clausura 2025.

Incluso antes de recibir el premio individual, durante los festejos en la cancha, el ariete ya marcaba la línea para el 2026. Valera aseguró que, si bien el 2025 fue un gran año para la ‘U’, el equipo no debe caer en la autocomplacencia y debe aspirar a más, pidiendo a sus compañeros no conformarse con lo ya ganado.

El mensaje fue claro: “Ha sido una año bueno para todos, para mí también en lo personal, pero todavía queda mucho más. Creo que este grupo está para muchas más cosas, así que con mucha humildad y sobre todo, no hay que ser conformistas. Creo que tenemos mucho más para dar y este grupo está por cumplir este reto”, declaró en entrevista con GOLPERU.

Álex Valera confesó su deseo de pasar a la historia de Universitario (Foto: GEC)

Esta mentalidad ambiciosa es la que ahora genera incertidumbre en la hinchada ‘crema’. Aunque Valera tiene contrato vigente con Universitario para la próxima temporada, su respuesta sobre una posible oferta del extranjero fue enigmática y no una confirmación de permanencia.

Al ser consultado sobre una propuesta del extranjero de cara al 2026, el delantero no se cerró a una posible salida. Valera respondió: “Lo que Dios quiera y que se ha positivo para el club”. Esta respuesta deja la puerta entreabierta a la posibilidad de que ya haya recibido otras ofertas.

Si bien el jugador está comprometido con el reto del tetracampeonato, también entiende que a sus 29 años, y en el mejor momento de su carrera, esta podría ser su última oportunidad de volver a salir al exterior. La directiva de la ‘U’ tiene la misión de sostener a un grupo que no es conformista, empezando por su máxima figura, que sabe que el 2025 lo ha puesto de nuevo en el mercado.

